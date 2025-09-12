Ennél rosszabb már nem lesz, de még nem lélegezhetünk fel

A parlagfű pollenkoncentrációja országszerte magas–nagyon magas tartományban van, de már túljutottunk a tetőzésen. Csütörtökön a csapadék hatására a parlagfű virágporának koncentrációja lecsökkent, de a záporok, zivatarok környezetében az allergiás tünetek rohamszerű fokozódására lehet számítani, ezért ilyenkor ajánlott zárt térben tartózkodni. A többi lágyszárú allergén közül a csalánfélék virágporának mennyisége jellemzően a közepes, míg a pázsitfű- és a libatopféléké az alacsony–közepes tartományban alakulhat. A kültéri allergén gombák spóraszáma jellemzően magas – írja legfrissebb jelentésében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ.