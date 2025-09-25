1 órája
Ennek a nyalókának az ízétől az életkedve is elmegy – sajnos Szabolcsba is került belőle
Avas ízt érezhetnek a nyelven és enyhe égető érzést tapasztalhatnak a szájban a vásárlók a nyalánkság fogyasztás során. A Hollandiában gyártott eperízű nyalóka lekerül a boltok polcairól, visszahívták a terméket.
Elbukott az eperízű nyalóka. A holland édességgyártó cég nyalánkságát, a Summer Pops Strawberry Flavour nevű terméket azonnali hatállyal visszahívták a boltok és üzletek polcairól, mert az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (RASFF) érkezett bejelentés alapján hatósági ellenőrzés során komoly érzékszervi eltéréseket tapasztaltak.
Az eperízű nyalóka bántja az érzékszerveket
A termék fogyasztása során avas ízt érezhetünk, valamint enyhe égető érzés jelentkezhet a nyelven és a szájban. A termékből egy holland importőrön keresztül Magyarországra is érkezett. A Hollandiában gyártott eperízű nyalókát visszahívták a boltok polcairól.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (BAU-TRANS 2000 Kft.), a vállalkozás a hivatallal együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát, a a megsemmisítését vagy az elszállítását hatóságunk nyomon követi – áll az NKFH közleményében.
A hatóság kéri a vásárlókat, amennyiben a hollandiai édességgyértó cég eperízű nyalókájából – ami a lenti tételazonosítóval rendelkezik – vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!
Az termék adata:
- Termék megnevezése: Summer Pops Strawberry Flavour
- Márka: Becky’s
- Kiszerelés: 80 g
- Tételszám: LIP0524B
- MMI: 07/05/2026
- Gyártó: Becky’s B.v. (Hollandia)
- Termékvisszahívás oka: érzékszervi eltérés
