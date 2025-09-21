szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

27°
+27
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Milliós bakik

2 órája

Pénznyelők: így bukhatsz te is százezreket a kontár szakikon

Címkék#kontármunka#építőipari szakma#kontárkár#bizalom

Az idén kevesebb volt a kontármunka, de az okozott kontárkár magasabb. Az építőipari szakmák bizalmi indexében a villanyszerelők kapták a legjobb értékelést.

Munkatársunktól

Megdöbbentően sok a negatív tapasztalat, amelyek szájról szájra terjednek, és erősítik az szakemberekkel szembeni negatív előítéletet – ez derült ki a Mapei Kft. Építőipari Bizalmi Index 2025 kutatásából. A reprezentatív felmérés rámutatott, hogy átlagosan 842 137 forintra nőtt az építőipari szakmákban a kontármunkákból származó lakossági kár mértéke, ami 3,4 százalékkal magasabb az előző évhez képest. Ugyan csökkent a kontárkárosultak aránya, a bizalom nem mozdul: a szakemberek teljesítményét továbbra is átlagosan 3,6 csillagra értékeli a lakosság.

Az építőipari szakmákban kevesebb a kontárkárosult, azonban nőtt a trehány munka miatt okozott kár összege
Az építőipari szakmákban az idén kevesebb a kontárkárosult, azonban nőtt a trehány munka miatt okozott kontárkár összege
Illusztráció: MW-Archív

Az építőipari szakmák bizalmi indexe megmutatja, milyen értékelést kaptak Szabolcs-Szatmár-Beregben a „szakik”. Mindenképp jó hír, nem vagyunk a legrosszabbak között, mert Tolna (3,39) és Fejér (3,5), Budapest (3,53) és Jász-Nagykun-Szolnok  (3,56)  is mögöttünk van, az átlag alatt végeztek.

A kert díszének szánták a filagóriát, százezreket buktak rajta

Ha a nyíregyházi Horváth Péter is megkérdezték volna, az ő véleménye minden bizonnyal az elégtelen felé tendált volna. No, de nézzük is a történetét. Kertes ház, népes család, ezért úgy döntöttek, hogy egy nagy filagóriát szeretnének az udvarra, ahol szülők, nagyszülők, gyerekek is kényelmesen elférnek.

– Kerestünk, kutattunk, végül egy méretben megfelelő, árban kicsit boros modell mellett döntöttünk. Teljes kivitelezéssel és a kért változtatásokkal, csaknem másfél millió forint volt az ár, ám rááldoztuk, mert hosszú távra terveztünk a kertünk ékességével. 

Hibáztam, mert amikor a szerződést aláírtuk, nem néztem meg az apróbetűs részt, és ez lett a vesztünk. 

Nem mondom, hogy zökkenőmentes volt az építés, „ma nem, majd holnap tudunk kezdeni”, „megbetegedett a munkásom” kifogások miatt nem a tervezett időpontban, de elkészültek. Három-négy hónappal később azt vettük észre, hogy az illesztések megereszkedtek, az egész kezdett szétcsúszni, nem is mertük használni. Garanciális javítást kértem, kijöttek, majd közölték, hogy a fa hibája miatt őket nem terheli felelősség, és ez benne van a szerződésben is – idézte fel a történteket Péter. Pereskedni nem akart, hogy még többet veszítsen, ismerettségi körében keresett egy megbízható szakembert, aki cifra kommentek kíséretében helyrehozta a hibát, kicserélte a tönkrement elemeket, stabilizálta a teljes szerkezetet. 

Az építőipari szakembereket értékelése a vármegyékben a Mapei Bizalmi Index 2025 felmérésében
Az építőipari szakembereket értékelése a vármegyékben a Mapei Bizalmi Index 2025 felmérésében
Fotó: Mapei kft.

Az ő munkája megérte a 300 ezer forintot és még azt is megmutatta, hogy az eredeti kivitelező embere hol hibázott, szebben nem tudom mondani, kontármunkát végzett. Én meg ennek fizettem meg az árát, de tanultam a történtekből 

– jegyezte meg Péter, aki mindenkinek azt tanácsolja, nagyon alaposan nézzenek utána a cégnek, figyeljenek a kommentekre, mert az többet mond, mint a cég, vállalkozás önreklámja.

Visszatérve a bizalmi indexhez, kiderült az is, hogy a felnőtt lakosság 14,5 százaléka szenvedett el kontárkárt az elmúlt egy évben, ami jelentős, 9 százalékpontos csökkenés az előző évhez képest. 

A villanyszerelőké a bizalom, ők állnak az építőipari szakmák élén

– Első pillantásra biztató, hogy csökkent a kontárkárosultak aránya, de a háttérben nem kizárólag pozitív folyamatok állnak. 

A visszaesésben szerepet játszhat a csökkenő megrendelésszám és a gazdasági visszafogottság is, hiszen a kevesebb felújítás kevesebb hibalehetőséget jelent 

– mondta Markovich Béla, a Mapei Kft. ügyvezetője.

Véleménye szerint a kedvező tendencia mögött megfigyelhető a lakosság tudatosságának növekedése is. Egyre több megrendelő kér referenciát, ellenőrzi a szakembereket, és választ átgondoltabban kivitelezőt. Megerősítette, hogy a kontármunka megelőzése jóval költséghatékonyabb, mint az utólagos helyreállítás.”

Az 1–2 csillagos, kontár vagy gyenge minőségű munkák aránya régiónként jelentősen eltér. A déli régiókban jóval magasabb a problémás kivitelezések aránya, az északi térségekben kedvezőbb a helyzet: Észak-Magyarországon mindössze 5 százalék, a Nyugat-Dunántúlon 9 százalék, Közép-Dunántúlon pedig 7 százalék számolt be kontár és gyenge minőségű munkáról.

Az építőipar bizalmi indexének tetején továbbra is a villanyszerelők állnak
Az építőipar bizalmi indexének tetején továbbra is a villanyszerelők állnak
Illusztráció: MW-Archív

A lakosság építőipari szakmákról alkotott véleménye az idén gyakorlatilag stagnál, a legjobb értékelést idén is 

  • a villanyszerelők (3,82 csillag), 
  • a gépészek (3,80 csillag) és a 
  • víz- és gázszerelők (3,78 csillag) kapták. 

Ezeknél a szakmáknál a precizitás, biztonság és szaktudás iránti elvárások láthatóan meghálálják magukat. A lista végén a generálkivitelezők állnak 3,37 csillaggal, bár megítélésük az elmúlt évhez képest enyhén javult. A legtöbb szakma esetében nem történt érdemi elmozdulás: a lakosság megítélése továbbra is középszerű teljesítményt tükröz.

A bizalomhiányra magyarázatot ad az idei kutatás legmegdöbbentőbb adata: a felnőtt lakosság 40 százaléka szenvedett el élete során kontármunkából fakadó kárt. 

Szinte minden magyar családban akad egy »kontárkárosult«. Ezek a negatív tapasztalatok mémként terjednek szájról szájra, és erősítik a kollektív bizalmatlanságot. A lakosság jelentős része ezért eleve fenntartásokkal közelít az építőipari szakemberekhez” – mondta Markovich Béla.

Más témákat is ajánlunk: 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu