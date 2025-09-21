Pénznyelők: így bukhatsz te is százezreket a kontár szakikon

Megdöbbentően sok a negatív tapasztalat, amelyek szájról szájra terjednek, és erősítik az szakemberekkel szembeni negatív előítéletet – ez derült ki a Mapei Kft. Építőipari Bizalmi Index 2025 kutatásából. A reprezentatív felmérés rámutatott, hogy átlagosan 842 137 forintra nőtt az építőipari szakmákban a kontármunkákból származó lakossági kár mértéke, ami 3,4 százalékkal magasabb az előző évhez képest. Ugyan csökkent a kontárkárosultak aránya, a bizalom nem mozdul: a szakemberek teljesítményét továbbra is átlagosan 3,6 csillagra értékeli a lakosság.

Az építőipari szakmákban az idén kevesebb a kontárkárosult, azonban nőtt a trehány munka miatt okozott kontárkár összege

Illusztráció: MW-Archív

Az építőipari szakmák bizalmi indexe megmutatja, milyen értékelést kaptak Szabolcs-Szatmár-Beregben a „szakik”. Mindenképp jó hír, nem vagyunk a legrosszabbak között, mert Tolna (3,39) és Fejér (3,5), Budapest (3,53) és Jász-Nagykun-Szolnok (3,56) is mögöttünk van, az átlag alatt végeztek.

A kert díszének szánták a filagóriát, százezreket buktak rajta

Ha a nyíregyházi Horváth Péter is megkérdezték volna, az ő véleménye minden bizonnyal az elégtelen felé tendált volna. No, de nézzük is a történetét. Kertes ház, népes család, ezért úgy döntöttek, hogy egy nagy filagóriát szeretnének az udvarra, ahol szülők, nagyszülők, gyerekek is kényelmesen elférnek.

– Kerestünk, kutattunk, végül egy méretben megfelelő, árban kicsit boros modell mellett döntöttünk. Teljes kivitelezéssel és a kért változtatásokkal, csaknem másfél millió forint volt az ár, ám rááldoztuk, mert hosszú távra terveztünk a kertünk ékességével.

Hibáztam, mert amikor a szerződést aláírtuk, nem néztem meg az apróbetűs részt, és ez lett a vesztünk.

Nem mondom, hogy zökkenőmentes volt az építés, „ma nem, majd holnap tudunk kezdeni”, „megbetegedett a munkásom” kifogások miatt nem a tervezett időpontban, de elkészültek. Három-négy hónappal később azt vettük észre, hogy az illesztések megereszkedtek, az egész kezdett szétcsúszni, nem is mertük használni. Garanciális javítást kértem, kijöttek, majd közölték, hogy a fa hibája miatt őket nem terheli felelősség, és ez benne van a szerződésben is – idézte fel a történteket Péter. Pereskedni nem akart, hogy még többet veszítsen, ismerettségi körében keresett egy megbízható szakembert, aki cifra kommentek kíséretében helyrehozta a hibát, kicserélte a tönkrement elemeket, stabilizálta a teljes szerkezetet.