Pénznyelők: így bukhatsz te is százezreket a kontár szakikon
Az idén kevesebb volt a kontármunka, de az okozott kontárkár magasabb. Az építőipari szakmák bizalmi indexében a villanyszerelők kapták a legjobb értékelést.
Megdöbbentően sok a negatív tapasztalat, amelyek szájról szájra terjednek, és erősítik az szakemberekkel szembeni negatív előítéletet – ez derült ki a Mapei Kft. Építőipari Bizalmi Index 2025 kutatásából. A reprezentatív felmérés rámutatott, hogy átlagosan 842 137 forintra nőtt az építőipari szakmákban a kontármunkákból származó lakossági kár mértéke, ami 3,4 százalékkal magasabb az előző évhez képest. Ugyan csökkent a kontárkárosultak aránya, a bizalom nem mozdul: a szakemberek teljesítményét továbbra is átlagosan 3,6 csillagra értékeli a lakosság.
Az építőipari szakmák bizalmi indexe megmutatja, milyen értékelést kaptak Szabolcs-Szatmár-Beregben a „szakik”. Mindenképp jó hír, nem vagyunk a legrosszabbak között, mert Tolna (3,39) és Fejér (3,5), Budapest (3,53) és Jász-Nagykun-Szolnok (3,56) is mögöttünk van, az átlag alatt végeztek.
A kert díszének szánták a filagóriát, százezreket buktak rajta
Ha a nyíregyházi Horváth Péter is megkérdezték volna, az ő véleménye minden bizonnyal az elégtelen felé tendált volna. No, de nézzük is a történetét. Kertes ház, népes család, ezért úgy döntöttek, hogy egy nagy filagóriát szeretnének az udvarra, ahol szülők, nagyszülők, gyerekek is kényelmesen elférnek.
– Kerestünk, kutattunk, végül egy méretben megfelelő, árban kicsit boros modell mellett döntöttünk. Teljes kivitelezéssel és a kért változtatásokkal, csaknem másfél millió forint volt az ár, ám rááldoztuk, mert hosszú távra terveztünk a kertünk ékességével.
Hibáztam, mert amikor a szerződést aláírtuk, nem néztem meg az apróbetűs részt, és ez lett a vesztünk.
Nem mondom, hogy zökkenőmentes volt az építés, „ma nem, majd holnap tudunk kezdeni”, „megbetegedett a munkásom” kifogások miatt nem a tervezett időpontban, de elkészültek. Három-négy hónappal később azt vettük észre, hogy az illesztések megereszkedtek, az egész kezdett szétcsúszni, nem is mertük használni. Garanciális javítást kértem, kijöttek, majd közölték, hogy a fa hibája miatt őket nem terheli felelősség, és ez benne van a szerződésben is – idézte fel a történteket Péter. Pereskedni nem akart, hogy még többet veszítsen, ismerettségi körében keresett egy megbízható szakembert, aki cifra kommentek kíséretében helyrehozta a hibát, kicserélte a tönkrement elemeket, stabilizálta a teljes szerkezetet.
Az ő munkája megérte a 300 ezer forintot és még azt is megmutatta, hogy az eredeti kivitelező embere hol hibázott, szebben nem tudom mondani, kontármunkát végzett. Én meg ennek fizettem meg az árát, de tanultam a történtekből
– jegyezte meg Péter, aki mindenkinek azt tanácsolja, nagyon alaposan nézzenek utána a cégnek, figyeljenek a kommentekre, mert az többet mond, mint a cég, vállalkozás önreklámja.
Visszatérve a bizalmi indexhez, kiderült az is, hogy a felnőtt lakosság 14,5 százaléka szenvedett el kontárkárt az elmúlt egy évben, ami jelentős, 9 százalékpontos csökkenés az előző évhez képest.
A villanyszerelőké a bizalom, ők állnak az építőipari szakmák élén
– Első pillantásra biztató, hogy csökkent a kontárkárosultak aránya, de a háttérben nem kizárólag pozitív folyamatok állnak.
A visszaesésben szerepet játszhat a csökkenő megrendelésszám és a gazdasági visszafogottság is, hiszen a kevesebb felújítás kevesebb hibalehetőséget jelent
– mondta Markovich Béla, a Mapei Kft. ügyvezetője.
Véleménye szerint a kedvező tendencia mögött megfigyelhető a lakosság tudatosságának növekedése is. Egyre több megrendelő kér referenciát, ellenőrzi a szakembereket, és választ átgondoltabban kivitelezőt. Megerősítette, hogy a kontármunka megelőzése jóval költséghatékonyabb, mint az utólagos helyreállítás.”
Az 1–2 csillagos, kontár vagy gyenge minőségű munkák aránya régiónként jelentősen eltér. A déli régiókban jóval magasabb a problémás kivitelezések aránya, az északi térségekben kedvezőbb a helyzet: Észak-Magyarországon mindössze 5 százalék, a Nyugat-Dunántúlon 9 százalék, Közép-Dunántúlon pedig 7 százalék számolt be kontár és gyenge minőségű munkáról.
A lakosság építőipari szakmákról alkotott véleménye az idén gyakorlatilag stagnál, a legjobb értékelést idén is
- a villanyszerelők (3,82 csillag),
- a gépészek (3,80 csillag) és a
- víz- és gázszerelők (3,78 csillag) kapták.
Ezeknél a szakmáknál a precizitás, biztonság és szaktudás iránti elvárások láthatóan meghálálják magukat. A lista végén a generálkivitelezők állnak 3,37 csillaggal, bár megítélésük az elmúlt évhez képest enyhén javult. A legtöbb szakma esetében nem történt érdemi elmozdulás: a lakosság megítélése továbbra is középszerű teljesítményt tükröz.
A bizalomhiányra magyarázatot ad az idei kutatás legmegdöbbentőbb adata: a felnőtt lakosság 40 százaléka szenvedett el élete során kontármunkából fakadó kárt.
Szinte minden magyar családban akad egy »kontárkárosult«. Ezek a negatív tapasztalatok mémként terjednek szájról szájra, és erősítik a kollektív bizalmatlanságot. A lakosság jelentős része ezért eleve fenntartásokkal közelít az építőipari szakemberekhez” – mondta Markovich Béla.
