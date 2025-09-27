1 órája
Favágás, madárgyűrűzés és vadpörkölt az Erdei tornapályán (fotók, videó)
A „Fedezd fel az erdőt az erdészekkel!" elnevezésű program ezúttal is nagyon sok érdeklődőt vonzott. Az Erdők Hete keretében szervezte meg az izgalmas és hasznos eseményt a NYÍRERDŐ Zrt.
Az erdészek sokrétű munkájával is megismerkedhettek az érdeklődők
Fotó: Kelet-Magyarország/Sipeki Péter
Megtelt az Erdei Tornapálya érdeklődőkkel: a NYÍRERDŐ Zrt. Pál Miklós Erdészeti Erdei Iskolája a XXIX. Erdők Hete keretében szombaton rendezte meg a „Fedezd fel az erdőt az erdészekkel!" programját, melyre ezúttal is nagyon sokan voltak kíváncsiak.
Erdők Hete: izgalmas, érdekes programok
Látványos, több állomásból álló, tanösvény-jellegű erdei sétára várták az érdeklődőket Nyíregyházára, a Sóstói-erdőbe. A résztvevők megtudhatták, miért kell egy-egy fát kivágni és hogy ez hogy történik, szó esett arról, hogy hoznak létre új erdőt, és arról is, mire használjuk a fát.
Voltak futóversenyek, motorfűrészes fakitermelő bemutató, madárgyűrűzés, erdészeti, vadászati és méhészeti bemutató. „Vadjaink nyomában” címmel akadályversenyt rendeztek, a legbátrabbak kipróbálhatták az elektromos terepjárót, nem maradt el a kézműves vásár, és a vadpörköltnek is nagy volt a keletje.
Szorgalom, hit és derű – így lett Telepóczkiné Farkas Márta Nyíregyháza díszpolgára
A gyanúsított szerint semmi sem úgy történt, ahogy a lány állítja
Elképesztő, ami a mátészalkai rendelőben történt: ezt tette az orvossal a beteg!