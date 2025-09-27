szeptember 27., szombat

Erdők Hete

1 órája

Favágás, madárgyűrűzés és vadpörkölt az Erdei tornapályán (fotók, videó)

A „Fedezd fel az erdőt az erdészekkel!" elnevezésű program ezúttal is nagyon sok érdeklődőt vonzott. Az Erdők Hete keretében szervezte meg az izgalmas és hasznos eseményt a NYÍRERDŐ Zrt.

Szon.hu
Az erdészek sokrétű munkájával is megismerkedhettek az érdeklődők

Fotó: Kelet-Magyarország/Sipeki Péter

Megtelt az Erdei Tornapálya érdeklődőkkel: a NYÍRERDŐ Zrt. Pál Miklós Erdészeti Erdei Iskolája a XXIX. Erdők Hete keretében szombaton rendezte meg a „Fedezd fel az erdőt az erdészekkel!" programját, melyre ezúttal is nagyon sokan voltak kíváncsiak. 

Profizmus a javából! Az Erdők Hete számos látnivalóval szolgál évről-évre
Fotó: Sipeki Péter 

Erdők Hete: izgalmas, érdekes programok 

Látványos, több állomásból álló, tanösvény-jellegű erdei sétára várták az érdeklődőket Nyíregyházára, a Sóstói-erdőbe. A résztvevők megtudhatták, miért kell egy-egy fát kivágni és hogy ez hogy történik, szó esett arról, hogy hoznak létre új erdőt, és arról is, mire használjuk a fát. 

Voltak futóversenyek, motorfűrészes fakitermelő bemutató, madárgyűrűzés, erdészeti, vadászati és méhészeti bemutató. „Vadjaink nyomában” címmel akadályversenyt rendeztek, a legbátrabbak kipróbálhatták az elektromos terepjárót, nem maradt el a kézműves vásár, és a vadpörköltnek is nagy volt a keletje. 

 

