Favágás, madárgyűrűzés és vadpörkölt az Erdei tornapályán (fotók, videó)

Megtelt az Erdei Tornapálya érdeklődőkkel: a NYÍRERDŐ Zrt. Pál Miklós Erdészeti Erdei Iskolája a XXIX. Erdők Hete keretében szombaton rendezte meg a „Fedezd fel az erdőt az erdészekkel!" programját, melyre ezúttal is nagyon sokan voltak kíváncsiak.

Profizmus a javából! Az Erdők Hete számos látnivalóval szolgál évről-évre

Fotó: Sipeki Péter

Erdők Hete: izgalmas, érdekes programok

Látványos, több állomásból álló, tanösvény-jellegű erdei sétára várták az érdeklődőket Nyíregyházára, a Sóstói-erdőbe. A résztvevők megtudhatták, miért kell egy-egy fát kivágni és hogy ez hogy történik, szó esett arról, hogy hoznak létre új erdőt, és arról is, mire használjuk a fát.

Voltak futóversenyek, motorfűrészes fakitermelő bemutató, madárgyűrűzés, erdészeti, vadászati és méhészeti bemutató. „Vadjaink nyomában” címmel akadályversenyt rendeztek, a legbátrabbak kipróbálhatták az elektromos terepjárót, nem maradt el a kézműves vásár, és a vadpörköltnek is nagy volt a keletje.