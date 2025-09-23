szeptember 23., kedd

Erdők Hete

2 órája

Fedezd fel az erdőt az erdészekkel! – az Erdei tornapályára várják a fiatalokat

Címkék#Sóstói-erdő#NYÍRERDŐ Zrt Pál Miklós Erdészeti Erdei Iskolája#XXIX Erdők Hete

Óvodás és iskolás csoportok jelentkezését várják. Az Erdők Hete keretében szervezi meg a programot a NYÍRERDŐ Zrt.

Szon.hu

A XXIX. Erdők Hete keretében a NYÍRERDŐ Zrt. Pál Miklós Erdészeti Erdei Iskolája az idén is megtartja a "Fedezd fel az erdőt az erdészekkel!" elnevezésű rendezvényét. Látványos, több állomással kialakított, tanösvény-jellegű erdei sétára várják a jelentkezőket a Sóstói-erdőbe.

Erdők hete program a Sóstói-erdőben
A fiatalokat várják az Erdők Hete keretében megtartott programra 
Fotó: Dodó Ferenc

Erdők hete a NYÍRERDŐ Zrt. szervezésében

Az alábbi témakörökben mélyülhetnek el a résztvevők: 

  • Fakitermelés-jelölés - Melyik fát kell kivágni?
  • Fakitermelés - Hogyan vágjuk ki a fát?
  • Erdei faválasztékok, a fa felhasználása - Mire használjuk a fát?
  • Csemeteültetés - Hogyan hozunk létre új erdőt?

Óvodás és iskolás csoportok jelentkezését várják, a programot annak hosszúsága miatt 5 éves kor felett ajánlják! Mivel a program körülbelül 2 órát vesz igénybe, az utolsó csoport 14.00-kor indul. A program ingyenes!

  • Időpont: 2025. 09.30., 8-16 óra
  • 2025. 10.01., 8-16 óra
  • Helyszín: Sóstói-erdő, Erdei tornapálya
  • Jelentkezés: előzetes regisztrációval a 42/478001 telefonszámon, vagy a [email protected] címen.

Jelentkezési határidő: 2025. szeptember 29., 12 óra

 

