Fedezd fel az erdőt az erdészekkel! – az Erdei tornapályára várják a fiatalokat
Óvodás és iskolás csoportok jelentkezését várják. Az Erdők Hete keretében szervezi meg a programot a NYÍRERDŐ Zrt.
A XXIX. Erdők Hete keretében a NYÍRERDŐ Zrt. Pál Miklós Erdészeti Erdei Iskolája az idén is megtartja a "Fedezd fel az erdőt az erdészekkel!" elnevezésű rendezvényét. Látványos, több állomással kialakított, tanösvény-jellegű erdei sétára várják a jelentkezőket a Sóstói-erdőbe.
Erdők hete a NYÍRERDŐ Zrt. szervezésében
Az alábbi témakörökben mélyülhetnek el a résztvevők:
- Fakitermelés-jelölés - Melyik fát kell kivágni?
- Fakitermelés - Hogyan vágjuk ki a fát?
- Erdei faválasztékok, a fa felhasználása - Mire használjuk a fát?
- Csemeteültetés - Hogyan hozunk létre új erdőt?
Óvodás és iskolás csoportok jelentkezését várják, a programot annak hosszúsága miatt 5 éves kor felett ajánlják! Mivel a program körülbelül 2 órát vesz igénybe, az utolsó csoport 14.00-kor indul. A program ingyenes!
- Időpont: 2025. 09.30., 8-16 óra
- 2025. 10.01., 8-16 óra
- Helyszín: Sóstói-erdő, Erdei tornapálya
- Jelentkezés: előzetes regisztrációval a 42/478001 telefonszámon, vagy a [email protected] címen.
Jelentkezési határidő: 2025. szeptember 29., 12 óra
