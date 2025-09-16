37 perce
Ilyet még nem látott Közép-Európa, Nyíregyházán nyílt meg az egyedülálló létesítmény – fotókkal, videóval
Minden egyes termék mögött emberi sorsok, történetek állnak. Ezeket ismerhetik meg az új Esély Piac és Vásár látogatói.
Egy innovatív ötlet eredményeként készült el az új piac a Kertvárosban
Fotó: Sipeki Péter
– Ma egy olyan helyen lehetek, ami nem csupán egy piac, hanem közösség, remény és lehetőség is egyben. Ez a kezdeményezés Közép-Európában egyedi, és nem csupán termékeket kínálnak itt, hanem – ahogy a neve is mutatja – esélyt, munkát és méltóságot azoknak, akik nap mint nap megdolgoznak érte – így fogalmazott a Kertvárosi Esély Piac és Vásár, továbbá új Postapartner-fiók keddi átadásán dr. Kósa Ádám, a Belügyminisztérium fogyatékosságügyi államtitkára.
Az új közönségi színtér ékes példája annak, hogy összefogással, a közös munka erejével valóra válthatók a remek ötletek, méghozzá egy egész közösség örömére. Az államtitkár szerint a piacon árusított termékek minden egyes darabja mögött emberi történetek, készség és tehetség áll.
A közösségért, a közösségnek épült az Esély Piac és Vásár
– Ezek arra emlékeztetnek minket, hogy a társadalom és a gazdaság is csak akkor lehet erős, ha mindenki a részese lehet. Itt, az Esély Centrum területén olyan struktúrát hoztak létre, ami összeköti a helyi termelőket, a civil szervezeteket, továbbá a fogyatékossággal élőket foglalkoztató vállalatokat és intézményeket. Ezek együttesen teremtenek értéket a város és a régió számára – hívta fel a figyelmet dr. Kósa Ádám.
A Start Nonprofit Kft. közel négy évtizede szolgálja Nyíregyháza közösségét, s ebben az értékben számos innovatív kezdeményezést indított útnak. Ezek közé illeszkedik az új piac, illetve a maga nemében különleges postafiók is. Dr. Kovács Ferenc, a vármegyeszékhely polgármestere az átadóünnepségen arról számolt be, az új közösségi színtér elnevezése több szempontból is találó.
– Esélyt ad a csökkent munkaképességű embereknek a tehetségük kibontakoztatására, esély az üzemeltetőnek, továbbá az árusoknak is, akik majd kínálják portékáikat. Ugyanakkor azt se feledjük, hogy a kertvárosiaknak is esélyt ad a létesítmény, hiszen egy olyan közösségi színtér jöhetett itt létre, ami talán már régen hiányzott – világított rá a polgármester. Hasonlókról számolt be dr. Vinnai Győző, a térség országgyűlési képviselője is. Beszédében azt hangsúlyozta, hogy bár a Kertvárosban folyamatosak a fejlesztések, az új vásártér mégis kiemelkedik ezek közül.
– A megváltozott munkaképességű emberek, illetve azok a szociális területen dolgozó civil szervezetek is megmutathatják magukat. Az ilyen kreatív és innovatív ötletek is hozzájárulnak ahhoz, hogy még elfogadóbb legyen a társadalmunk, ezzel is segítve, hogy a fogyatékossággal élők élete is teljes legyen – hangsúlyozta dr. Vinnai Győző.
A hiánycikkekre fókuszál a Start Nonprofit Kft.
A Balogh Zoltán vezette Start Nonprofit Kft. 37 éve dolgozik azon, hogy támogassa a vármegyeszékhely és a térség lakosságát. A vezérigazgató szerint a vállalat által az elmúlt években bemutatott innováció alapja mindig ugyanaz a gondolat volt.
Azt keressük, hogy mi az a „hiánycikk”, amivel segítene lehetne Nyíregyháza és a tájegység fogyatékkal élő embereinek sorsát.
Az elmúlt évtizedekben sok, a maihoz hasonló mérföldkövet éltünk meg. A munka azonban nem áll meg, dolgozunk tovább – hívta fel a figyelmet Balogh Zoltán.
A vásártér területén egy Postapartner-fiók is nyílt, melynek kialakítása sokat segít a fogyatékossággal élőknek a mindennapi ügyeik intézésében, ám nem ez az egyetlen különlegessége – erről beszélt a jelenlévőknek Simon Csilla, a Magyar Posta hálózati és humánerőforrás vezérigazgató-helyettese.
– A mindennapi biztonságunkhoz elengedhetetlen, hogy a szolgáltatások mindenki számára elérhetőek legyenek. Nyíregyházán ezt is erősítjük a város nyolcadik postafiókjának átadásával. A kertvárosi partnerfiók azonban kicsit más, mint a többi. Ennek kialakításakor maximálisan figyelembe vették a fogyatékossággal élők igényeit. A fióknál az úgynevezett Posta Drive szolgáltatási elérhető, így az ügyfelek az autójukban ülve intézhetik az ügyeiket. Ez nem csupán a fogyatékkal élőknek, hanem például a kisgyermekes szülőknek is nagy segítség: gondoljunk csak bele, a fiókhoz érkező édesanyának nem kell kivenni a gyermekeket az autóból, kipakolni a babakocsit, és még sorolhatnánk – emelte ki a vezérigazgató-helyettes.
Simon Csillától azt is megtudtuk, az új fiókban egy innovatív hangrendszer segíti a hallássérülteket. A berendezés szűrt hangot juttat az ügyfél hallókészülékére. Kizárja a külső zajokat, így a hallássérült tisztán érti az ügyintézőt, gördülékenyebbé válnak a folyamatok.
Piac és posta a kertvárosbanFotók: Sipeki Péter
