Ilyet még nem látott Közép-Európa, Nyíregyházán nyílt meg az egyedülálló létesítmény – fotókkal, videóval

Minden egyes termék mögött emberi sorsok, történetek állnak. Ezeket ismerhetik meg az új Esély Piac és Vásár látogatói.

Szon.hu
Ilyet még nem látott Közép-Európa, Nyíregyházán nyílt meg az egyedülálló létesítmény – fotókkal, videóval

Egy innovatív ötlet eredményeként készült el az új piac a Kertvárosban

Fotó: Sipeki Péter

– Ma egy olyan helyen lehetek, ami nem csupán egy piac, hanem közösség, remény és lehetőség is egyben. Ez a kezdeményezés Közép-Európában egyedi, és nem csupán termékeket kínálnak itt, hanem – ahogy a neve is mutatja – esélyt, munkát és méltóságot azoknak, akik nap mint nap megdolgoznak érte – így fogalmazott a Kertvárosi Esély Piac és Vásár, továbbá új Postapartner-fiók keddi átadásán dr. Kósa Ádám, a Belügyminisztérium fogyatékosságügyi államtitkára. 

Az új közönségi színtér ékes példája annak, hogy összefogással, a közös munka erejével valóra válthatók a remek ötletek, méghozzá egy egész közösség örömére. Az államtitkár szerint a piacon árusított termékek minden egyes darabja mögött emberi történetek, készség és tehetség áll.

Az Esély Piac és Vásár területén postafiók is nyílt
Dr. Kósa Ádám fogyatékosságügyi államtitkár is jelen volt az Esély Piac és Vásár átadásán
Fotó: Sipeki Péter

A közösségért, a közösségnek épült az Esély Piac és Vásár

– Ezek arra emlékeztetnek minket, hogy a társadalom és a gazdaság is csak akkor lehet erős, ha mindenki a részese lehet. Itt, az Esély Centrum területén olyan struktúrát hoztak létre, ami összeköti a helyi termelőket, a civil szervezeteket, továbbá a fogyatékossággal élőket foglalkoztató vállalatokat és intézményeket. Ezek együttesen teremtenek értéket a város és a régió számára – hívta fel a figyelmet dr. Kósa Ádám.

A Start Nonprofit Kft. közel négy évtizede szolgálja Nyíregyháza közösségét, s ebben az értékben számos innovatív kezdeményezést indított útnak. Ezek közé illeszkedik az új piac, illetve a maga nemében különleges postafiók is. Dr. Kovács Ferenc, a vármegyeszékhely polgármestere az átadóünnepségen arról számolt be, az új közösségi színtér elnevezése több szempontból is találó.

– Esélyt ad a csökkent munkaképességű embereknek a tehetségük kibontakoztatására, esély az üzemeltetőnek, továbbá az árusoknak is, akik majd kínálják portékáikat. Ugyanakkor azt se feledjük, hogy a kertvárosiaknak is esélyt ad a létesítmény, hiszen egy olyan közösségi színtér jöhetett itt létre, ami talán már régen hiányzott – világított rá a polgármester. Hasonlókról számolt be dr. Vinnai Győző, a térség országgyűlési képviselője is. Beszédében azt hangsúlyozta, hogy bár a Kertvárosban folyamatosak a fejlesztések, az új vásártér mégis kiemelkedik ezek közül.

– A megváltozott munkaképességű emberek, illetve azok a szociális területen dolgozó civil szervezetek is megmutathatják magukat. Az ilyen kreatív és innovatív ötletek is hozzájárulnak ahhoz, hogy még elfogadóbb legyen a társadalmunk, ezzel is segítve, hogy a fogyatékossággal élők élete is teljes legyen – hangsúlyozta dr. Vinnai Győző.

 

A hiánycikkekre fókuszál a Start Nonprofit Kft.

A Balogh Zoltán vezette Start Nonprofit Kft. 37 éve dolgozik azon, hogy támogassa a vármegyeszékhely és a térség lakosságát. A vezérigazgató szerint a vállalat által az elmúlt években bemutatott innováció alapja mindig ugyanaz a gondolat volt.

 Azt keressük, hogy mi az a „hiánycikk”, amivel segítene lehetne Nyíregyháza és a tájegység fogyatékkal élő embereinek sorsát. 

Az elmúlt évtizedekben sok, a maihoz hasonló mérföldkövet éltünk meg. A munka azonban nem áll meg, dolgozunk tovább – hívta fel a figyelmet Balogh Zoltán.

A vásártér területén egy Postapartner-fiók is nyílt, melynek kialakítása sokat segít a fogyatékossággal élőknek a mindennapi ügyeik intézésében, ám nem ez az egyetlen különlegessége – erről beszélt a jelenlévőknek Simon Csilla, a Magyar Posta hálózati és humánerőforrás vezérigazgató-helyettese.

Akár az autóból is intézhetők az ügyek a vásártér területén
Fotó: Sipeki Péter

– A mindennapi biztonságunkhoz elengedhetetlen, hogy a szolgáltatások mindenki számára elérhetőek legyenek. Nyíregyházán ezt is erősítjük a város nyolcadik postafiókjának átadásával. A kertvárosi partnerfiók azonban kicsit más, mint a többi. Ennek kialakításakor maximálisan figyelembe vették a fogyatékossággal élők igényeit. A fióknál az úgynevezett Posta Drive szolgáltatási elérhető, így az ügyfelek az autójukban ülve intézhetik az ügyeiket. Ez nem csupán a fogyatékkal élőknek, hanem például a kisgyermekes szülőknek is nagy segítség: gondoljunk csak bele, a fiókhoz érkező édesanyának nem kell kivenni a gyermekeket az autóból, kipakolni a babakocsit, és még sorolhatnánk – emelte ki a vezérigazgató-helyettes.

Simon Csillától azt is megtudtuk, az új fiókban egy innovatív hangrendszer segíti a hallássérülteket. A berendezés szűrt hangot juttat az ügyfél hallókészülékére. Kizárja a külső zajokat, így a hallássérült tisztán érti az ügyintézőt, gördülékenyebbé válnak a folyamatok.

Piac és posta a kertvárosban

Fotók: Sipeki Péter

 

