Ilyet még nem látott Közép-Európa, Nyíregyházán nyílt meg az egyedülálló létesítmény – fotókkal, videóval

– Ma egy olyan helyen lehetek, ami nem csupán egy piac, hanem közösség, remény és lehetőség is egyben. Ez a kezdeményezés Közép-Európában egyedi, és nem csupán termékeket kínálnak itt, hanem – ahogy a neve is mutatja – esélyt, munkát és méltóságot azoknak, akik nap mint nap megdolgoznak érte – így fogalmazott a Kertvárosi Esély Piac és Vásár, továbbá új Postapartner-fiók keddi átadásán dr. Kósa Ádám, a Belügyminisztérium fogyatékosságügyi államtitkára.

Az új közönségi színtér ékes példája annak, hogy összefogással, a közös munka erejével valóra válthatók a remek ötletek, méghozzá egy egész közösség örömére. Az államtitkár szerint a piacon árusított termékek minden egyes darabja mögött emberi történetek, készség és tehetség áll.

Dr. Kósa Ádám fogyatékosságügyi államtitkár is jelen volt az Esély Piac és Vásár átadásán

Fotó: Sipeki Péter

A közösségért, a közösségnek épült az Esély Piac és Vásár

– Ezek arra emlékeztetnek minket, hogy a társadalom és a gazdaság is csak akkor lehet erős, ha mindenki a részese lehet. Itt, az Esély Centrum területén olyan struktúrát hoztak létre, ami összeköti a helyi termelőket, a civil szervezeteket, továbbá a fogyatékossággal élőket foglalkoztató vállalatokat és intézményeket. Ezek együttesen teremtenek értéket a város és a régió számára – hívta fel a figyelmet dr. Kósa Ádám.

A Start Nonprofit Kft. közel négy évtizede szolgálja Nyíregyháza közösségét, s ebben az értékben számos innovatív kezdeményezést indított útnak. Ezek közé illeszkedik az új piac, illetve a maga nemében különleges postafiók is. Dr. Kovács Ferenc, a vármegyeszékhely polgármestere az átadóünnepségen arról számolt be, az új közösségi színtér elnevezése több szempontból is találó.

– Esélyt ad a csökkent munkaképességű embereknek a tehetségük kibontakoztatására, esély az üzemeltetőnek, továbbá az árusoknak is, akik majd kínálják portékáikat. Ugyanakkor azt se feledjük, hogy a kertvárosiaknak is esélyt ad a létesítmény, hiszen egy olyan közösségi színtér jöhetett itt létre, ami talán már régen hiányzott – világított rá a polgármester. Hasonlókról számolt be dr. Vinnai Győző, a térség országgyűlési képviselője is. Beszédében azt hangsúlyozta, hogy bár a Kertvárosban folyamatosak a fejlesztések, az új vásártér mégis kiemelkedik ezek közül.