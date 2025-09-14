szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

17°
+26
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szép szokás

2 órája

Kivont kardokkal köszöntötték a friss házasokat Nyíregyházán

Címkék#esküvő#katona#házasságkötés

Az újdonsült férj és feleség kivont kardok alatt léphetett ki a házasságkötő teremből. Különleges esküvő volt Nyíregyházán szombaton.

Munkatársunktól

Egy esküvő mindig emlékezetes, akkor pedig különösen, ha eltér a megszokottól. 

SPS_5860
Különleges esküvő: a friss házasokat kivont karddal köszöntötték
Fotó: Sipeki Péter

Különleges esküvő Nyíregyházán

Igaz ez dr. Hadobás Zsolt és felesége szombati esküvőjére is: a friss házasokat kivont kardokkal köszöntötték Zsolt katonatársai a nyíregyházi házasságkötő terem előtt. 

SPS_5912
 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu