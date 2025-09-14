Kivont kardokkal köszöntötték a friss házasokat Nyíregyházán

Egy esküvő mindig emlékezetes, akkor pedig különösen, ha eltér a megszokottól.

Különleges esküvő: a friss házasokat kivont karddal köszöntötték

Fotó: Sipeki Péter

Különleges esküvő Nyíregyházán

Igaz ez dr. Hadobás Zsolt és felesége szombati esküvőjére is: a friss házasokat kivont kardokkal köszöntötték Zsolt katonatársai a nyíregyházi házasságkötő terem előtt.