Szép szokás
1 órája
Kivont kardokkal köszöntötték a friss házasokat Nyíregyházán
Az újdonsült férj és feleség kivont kardok alatt léphetett ki a házasságkötő teremből. Különleges esküvő volt Nyíregyházán szombaton.
Egy esküvő mindig emlékezetes, akkor pedig különösen, ha eltér a megszokottól.
Különleges esküvő Nyíregyházán
Igaz ez dr. Hadobás Zsolt és felesége szombati esküvőjére is: a friss házasokat kivont kardokkal köszöntötték Zsolt katonatársai a nyíregyházi házasságkötő terem előtt.
