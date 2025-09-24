Rovar került ebbe a finomságba, a szabolcsi boltok polcain már ne keresse!

Ha van ilyen finomság van otthon a konyhapolcán, eszébe ne jusson nassolni belőle! Étcsokoládés édességet hívott vissza a gyártó.

Étcsokoládés édességeket hívott vissza a gyártó

Forrás: nkfh.hu

A Real Nature Kft. az általuk forgalmazott Real Nature étcsokoládés meggy 75 g, valamint Real Nature étcsokoládés mandula 75 g megnevezésű termékek fogyasztói visszahívását kezdeményezte a termékekben előforduló rovarszennyezettség miatt – közölte hivatalos honlapján a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).

Ez a két étcsokoládés édesség lekerül a boltok polcairól is

Közleményükben kitértek arra is, hogy a Real Nature Kft. a hatósággal együttműködve, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból kivonásáról, valamint a fogyasztóktól a visszahívásról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a NKFH nyomon követi.

A hatóság kéri, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!