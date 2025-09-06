Ennél egy finomat Nyíregyházán? Ezekben az ízekben tutira nem fogsz csalódni! Íme a TOP lista!

Kézműves ételek, bbq, burger, sushi, magyaros ízek – és minden más, amit a helyiek és turisták is imádnak. Összeszedtük a vendégértékelések alapján, hogy melyik a legjobb étterem, kifőzde, gyorskajálda, alternatív vendéglátóhely Nyíregyházán.

Különleges ízeket kínál nagyon sok nyíregyházi étterem, kifőzde.

Fotó: cvekedli.hu

Nyíregyházi étterem kínálata

Az utóbbi években nemcsak kulturális és turisztikai szempontból fejlődött hatalmasat Nyíregyháza, hanem igazi gasztronómiai központtá is vált. Ha a legjobb ízeket keresed, összeállítottunk egy TOP listát, a Google-vélemények alapján. Rengeteg féle kulináris élvezet várja a helyieket és a turistákat is, a fine dining ételektől kezdve a gyorsételekig, kézműves tésztákig, a maygarostól a különböző nemzetek finomságaikig.

Egy étkezde vagy étterem legjobb reklámja a vendégek visszajelzése és értékelése, amelyeket mindig érdmes elolvasni.

Persze minden szubjektív, így természetesen a vélemények is, de az hogy többszáz értékelésből mind 5,0, az már sok mindent elárul. Ilyen például a Cvekedli Tésztabár, ami 465 Google értékelést kapott, és mindegyik a legmagasabb pontszámot adta. Nem hiába, hiszen a világ több pontján, Michelin-csillagos éttermekben is készített ételt a fiatal Gabulya testvérpár, aki az évek során tanult, tapasztalt és tökéletesített receptjeiket helyi ízekkel, helyi alapanyagokkal megspékelve készítik el. A Cvekedliben - nevéhez hűen - a jól ismert magyar tésztaételek újragondolva, de magyar adagokban és magyar árakon kínálják a tésztarajongóknak. Szintén 5 pontja van a Midway Burgernek is 157 értékelésből, ahol minőségi alapanyagokból készítik a város egyik legjobb smash burgerét. De a Mr Poke ételei is a legnagyobb elégedettséget vívta ki, a 101 értékelés alapján szintén maximális pontszámot kapott. Egészséges superfood: színes, friss, egzotikus ízek egy tálban. Gluténmentes, tejmentes, proteinben és vitaminokban gazdag ételeket kínálnak. Szintén öt pontos a Taboo Restaurant & Bar, ami nem olyan régen nyílt, bár még csak 40 értékelés alapján. Itt a modern konyha és a hagyományos ízek találkoznak, az Európa híres Michelin csillagos éttermeiben dolgozott séfük fáradhatatlanul azon dolgozik, hogy mindenki megtalálja a kedvencét.