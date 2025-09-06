szeptember 6., szombat

Ínyencek Nyíregyházára!

5 perce

Ennél egy finomat Nyíregyházán? Ezekben az ízekben tutira nem fogsz csalódni! Íme a TOP lista!

Címkék#google vélemény#étel#étterem#nyíregyházi

Egyedülálló ízvilágú ételeket nagyon sok vendéglátóhely kínál Nyíregyházán. Rengeteg étterem kap maximális pontszámú értékelést a vendégektől.

Szon.hu

Kézműves ételek, bbq, burger, sushi, magyaros ízek – és minden más, amit a helyiek és turisták is imádnak. Összeszedtük a vendégértékelések alapján, hogy melyik a legjobb étterem, kifőzde, gyorskajálda, alternatív vendéglátóhely Nyíregyházán. 

étterem Nyíregyháza
Különleges ízeket kínál nagyon sok nyíregyházi étterem, kifőzde.
Fotó: cvekedli.hu

Nyíregyházi étterem kínálata

Az utóbbi években nemcsak kulturális és turisztikai szempontból fejlődött hatalmasat Nyíregyháza, hanem igazi gasztronómiai központtá is vált. Ha a legjobb ízeket keresed, összeállítottunk egy TOP listát, a Google-vélemények alapján. Rengeteg féle kulináris élvezet várja a helyieket és a turistákat is, a fine dining ételektől kezdve a gyorsételekig, kézműves tésztákig, a maygarostól a különböző nemzetek finomságaikig. 

Egy étkezde vagy étterem legjobb reklámja a vendégek visszajelzése és értékelése, amelyeket mindig érdmes elolvasni.

Persze minden szubjektív, így természetesen a vélemények is, de az hogy többszáz értékelésből mind 5,0, az már sok mindent elárul. Ilyen például a Cvekedli Tésztabár, ami 465 Google értékelést kapott, és mindegyik a legmagasabb pontszámot adta. Nem hiába, hiszen a világ több pontján, Michelin-csillagos éttermekben is készített ételt a fiatal Gabulya testvérpár, aki az évek során tanult, tapasztalt és tökéletesített receptjeiket helyi ízekkel, helyi alapanyagokkal megspékelve készítik el. A Cvekedliben - nevéhez hűen - a jól ismert magyar tésztaételek újragondolva, de magyar adagokban és magyar árakon kínálják a tésztarajongóknak. Szintén 5 pontja van a Midway Burgernek is 157 értékelésből, ahol minőségi alapanyagokból készítik a város egyik legjobb smash burgerét. De a Mr Poke ételei is a legnagyobb elégedettséget vívta ki, a 101 értékelés alapján szintén maximális pontszámot kapott. Egészséges superfood: színes, friss, egzotikus ízek egy tálban. Gluténmentes, tejmentes, proteinben és vitaminokban gazdag ételeket kínálnak. Szintén öt pontos a Taboo Restaurant & Bar, ami nem olyan régen nyílt, bár még csak 40 értékelés alapján. Itt a modern konyha és a hagyományos ízek találkoznak, az Európa híres Michelin csillagos éttermeiben dolgozott séfük fáradhatatlanul azon dolgozik, hogy mindenki megtalálja a kedvencét.

Íme a Google vélemények alapján a nyíregyházi éttermek, vendéglátóhelyek listája, amelyeket feltétlenül ki kell próbálni.

  • Cvekedli Tésztabár 5.0 (465)
  • Midway Burger 5.0 (157)
  • Mr. Poke 5.0 (101)
  • Taboo Restaurant & Bar 5.0 (40)
  • Smoke N’ Roses 4,9 (259)
  • Ossi's Burger & fries 4,9 (349)
  • The Smashbox 4,9 (273)
  • Kása Brunch and Coffee 4,9 (97)
  • Simon’s Burger 4,8 (903)
  • Futkos Attila Étterme 4,8 (93)
  • Sushi Place 4,8 (147)
  • Szindbád 4,7 (557)
  • Meating burger and more 4,7 (473)


 

