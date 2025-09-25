Gasztroszenzáció: két szabolcsi étterem is rangos nemzetközi elismerést kapott. Hogy melyek ezek? Megmutatjuk

A Gault&Millau étteremkalauz a világ egyik legnagyobb presztízsű szakmai kiadványa, amit két francia újságíró és gasztrorajongó, Henri Gault és Christian Millau alapított hatvan évvel ezelőtt. Világszerte közismert tény, hogy a bekerült éttermek nemzetközi presztízst és szakmai elismerést is kapnak a megjelenéssel.

Kecskés Andrea, a Horgonyzó tulajdonosa és Pataky Péter séf az éttermek díjátadóján

Így méltán lehet büszke az a két Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei étterem is, amelyek immár szerepelnek a legfrissebb kiadványban. A Gault&Millau legfőbb küldetése, hogy iránytűként szolgáljon a gasztronómia sokszínű és folyamatosan fejlődő világában. Objektív és hiteles étteremkritikák által mutatják be a hazai gasztronómiai színtér legfontosabb szereplőit. Az étteremtesztelő ellenőrök anonim módon, kilétük és küldetésük felfedése nélkül tesztelik a vendéglátóhelyeket, mintegy 70 különböző szempont, egységes értékelési rendszer alapján pontoznak.

Minőségi és izgalmas Szabolcs vármegyei éttermek

Ráadásul nemcsak az ételeket tekintve vesznek szemügyre számos szempontot, hanem a személyzet, a borlap, a miliő, a kényelem, a berendezés, a világítás, a zajszint és a tisztaság is számít. Nem is kell sokat utazni Nyíregyházáról ahhoz, hogy egy-, illetve kétsapkás étteremben ismerkedjünk meg a gasztronómia remekeivel vármegyénkben.

A Gault&Millau kiadványába kétsapkás étteremként került be a leveleki CSŰR. a bisztró, valamint egy sapkát kapott a tiszalöki Horgonyzó kisvendéglő.

Egy étteremnek 10 pontot kell szereznie a 20-ból, hogy bekerüljön a kalauzba, de ez egyáltalán nem jelent átlagos ételeket. Van olyan egység, amelyik nem tud bizonyos pontokat megszerezni, mert például nincs sommelier-je vagy különleges kialakítása. Az alacsonyabb pontszám nem jelenti azt, hogy rosszabb, egyszerűen csak egy másfajta étkezési élményt tükröz. Már a 10 pont is nagy teljesítmény, ami azt jelzi, hogy az étterem egyszerű, de jó minőségű ételeket kínál.

A CSŰR. a bisztró is a legjobb hazai éttermek között szerepel

A kétsapkás CSŰR. a bisztróról többek között így ír a szaklap:

Az étteremben és a szálláshelyen is jó ízléssel keveredik a hagyományos és a modern, igazi kortárs vidéki idilli hangulatban. A konyha a klasszikus paraszti ételekhez és alapanyagokhoz nyúl vissza, amelyeket új, szokatlan, néha egészen merészen társítható elemekkel szinte minden ételben. Ilyen a harcsahalászlé is, amelynek krémes és sűrű levét magában is szívesen elkanalaznánk, de a meglepetés benne a pirított polip, amely egyszerre ad zselatinos érzetű mélységet és izgalmas új textúrát is a hagyományos ételnek. A szezonalitásra olyan alapanyagokkal helyeznek hangsúlyt, mint az egyelőre kissé alábecsült csicsóka, amit a szintén ritkaságnak számító, szaftosra készült marhanyelv mellé négy különböző formában tálalt a séf. A kiszolgálás fesztelen és emberközeli. Bár a borlapjuk kissé rövid, mégis találni megfelelő kísérőt az ételekhez, de a házi szörpök és limonádék között is bőven kínálkozik választási lehetőség. A tömény szeszek világában a nyírségi vidéknek megfelelően preferálják egy közeli kistermelő pálinka-szortimentjét. Érdemes tenni egy kitérőt Levelekre, és egy éjszakát akár megszállni itt, de önmagában a konyha is komoly vonzerő.

Az egysapkás Horgonyzóról pedig ez olvasható: