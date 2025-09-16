szeptember 16., kedd

40 perce

Indul a vízi kalandorok nagy csatája: ki lesz az év horgásza? 

Címkék#verseny#fotópályázat#horgászat

Elindult a verseny, ahol a horgászok legnagyobb fogásaikkal mérkőzhetnek meg egymással. Ki lesz vajon az év horgásza?

Szon.hu

Év horgásza fotópályázat: elindult a horgászok versenye, ahol ennek a csodálatos természetközeli sportnak, hobbinak, vagy egyszerűen csak kikapcsolódásnak a szerelmesei mérkőzhetnek meg egymással a dicsőségért és a nyereményekért. Az országos fotópályázat négyféle kategóriában hirdet versenyt. De vajon kik lesznek az idei szezon legszerencsésebb horgászai, akik magukénak tudhatják majd a legértékesebb fogásokat? 

Elindult az év horgásza fotópályázat
Elindult az év horgásza fotópályázat
Fotó: evhorgasza.hu

Év horgásza: elindult a nevezés

A nagy fogásokról készült fotókkal szeptember 15-től lehet nevezni az evhorgasza.hu oldalon, négyféle kategóriában. Felnőtt, ifjúsági, gyermek és hölgyhorgászok küldhetik be fotóikat. Egy játékos akár több kategóriában is indulhat és több fogást is nevezhet, de maximum öt fotóval vehet részt a játékban. 

A nevezési szakasz október 5-én zárul, ezután indul a verseny szavazási szakasza október 9-én, amely aztán október 23-ig tart. A sorsolás október 24-én lesz, a díjátadóra november 9-én, a PontyShow-n kerül sor. 

Nevezzen Ön is az evhorgasza.hu oldalon, vagy buzdítsa részvételre azt az ismerősét, aki szenvedélyes horgász. A horgászszerencse szeszélyes dolog, de most itt az alkalom, hogy a nyeremények is horogra akadjanak. 

Ide kattintva lehet nevezni a fotópályázatra.

