Gyors evakuálás Nyíregyházán: percek alatt kellett elhagyniuk az iskolát a diákoknak (fotók)

A nyíregyházi hivatásos tűzoltók négy járművel érkeztek a helyszínre, s percek alatt megfékezték a lángokat. A tűz a konyhában keletkezett, akkor az ingatlanban ketten tartózkodtak, ők elhagyták a lakást, sérülést nem szenvedtek. A tűzoltók egy vízsugárral előbb körülhatárolták, majd eloltották a tüzet. Az egységek átvizsgálták a szomszédos lakásokat, valamint a lépcsőházat is, a tűz nem érintett más épületrészt, lakást. A lépcsőház kiürítése részleges volt, ötvenketten hagyták el lakásaikat, ők a társasház előtt, illetve annak lépcsőházában tartózkodtak rövid ideig, majd visszatérhettek otthonaikba. A tűz feltételezhetően elektromos zárlat miatt keletkezett.

