2 órája
Gyors evakuálás Nyíregyházán: percek alatt kellett elhagyniuk az iskolát a diákoknak (fotók)
Az arra járók csak döbbenten figyeltek. A evakuálás Nyíregyházán percek alatt zajlott le, hogy minden diák biztonságban elhagyhassa az intézmény területét.
Evakuálás Nyíregyházán: a Szent Miklós Általános Iskolánál éves kiürítési gyakorlatot tartották.
Evakuálás Nyíregyházán: percek alatt zajlott le
A gyakorlat célja az volt, hogy felmérjék, egy esetleges tűz esetén mennyi idő alatt tudják a pedagógusok segítségével elhagyni az intézmény területét a diákok – tájékoztatta portálunkat Bordás Béla városgondnok.
Evakuálás a Szent Miklós Általános IskolánálFotók: Bordás Béla
Ki kellett üríteni a lépcsőházat
Ez csak egy gyakorlat volt, de persze vannak olyan esetek is, amikor valós a veszély. Mint például május végén, amikor tűzoltók vonultak ki Nyíregyházán a Toldi utcára, mert egy földszinti lakásban tűz keletkezett.
A nyíregyházi hivatásos tűzoltók négy járművel érkeztek a helyszínre, s percek alatt megfékezték a lángokat. A tűz a konyhában keletkezett, akkor az ingatlanban ketten tartózkodtak, ők elhagyták a lakást, sérülést nem szenvedtek. A tűzoltók egy vízsugárral előbb körülhatárolták, majd eloltották a tüzet. Az egységek átvizsgálták a szomszédos lakásokat, valamint a lépcsőházat is, a tűz nem érintett más épületrészt, lakást. A lépcsőház kiürítése részleges volt, ötvenketten hagyták el lakásaikat, ők a társasház előtt, illetve annak lépcsőházában tartózkodtak rövid ideig, majd visszatérhettek otthonaikba. A tűz feltételezhetően elektromos zárlat miatt keletkezett.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
Ajánljuk még:
Bombahír, Szabolcsban terjeszkedik a szuperolcsó üzletlánc! Nyit az új bolt, ezt már nagyon sokan várták!
Vörös szőnyeg és hollywoodi csillogás! Világsztárokkal kezdődött el a Tony Curtis Filmfesztivál Mátészalkán! (fotók, videók)
Botrány a román-magyar futsalmeccsen, kardnak látszó tárggyal futottak a nyíregyházi játékosok felé (Videóval)