szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

14°
+20
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nyíregyháza

2 órája

Gyors evakuálás Nyíregyházán: percek alatt kellett elhagyniuk az iskolát a diákoknak (fotók)

Címkék#evakuálás#Szent Miklós Általános Iskola#Nyíregyháza

Az arra járók csak döbbenten figyeltek. A evakuálás Nyíregyházán percek alatt zajlott le, hogy minden diák biztonságban elhagyhassa az intézmény területét.

Szon.hu

Evakuálás Nyíregyházán:  a Szent Miklós Általános Iskolánál éves kiürítési gyakorlatot tartották. 

Evakuálás Nyíregyházán: percek alatt elhagyniuk az iskolát a diákoknak
Evakuálás Nyíregyházán: percek alatt elhagyniuk az iskolát a diákoknak
Fotók: Bordás Béla

Evakuálás Nyíregyházán: percek alatt zajlott le

A gyakorlat célja az volt, hogy felmérjék, egy esetleges tűz esetén mennyi idő alatt tudják a pedagógusok segítségével elhagyni az intézmény területét a diákok – tájékoztatta portálunkat Bordás Béla városgondnok. 

Evakuálás a Szent Miklós Általános Iskolánál

Fotók: Bordás Béla

Ki kellett üríteni a lépcsőházat

Ez csak egy gyakorlat volt, de persze vannak olyan esetek is, amikor valós a veszély. Mint például május végén, amikor tűzoltók vonultak ki Nyíregyházán a Toldi utcára, mert egy földszinti lakásban tűz keletkezett

A nyíregyházi hivatásos tűzoltók négy járművel érkeztek a helyszínre, s percek alatt megfékezték a lángokat. A tűz a konyhában keletkezett, akkor az ingatlanban ketten tartózkodtak, ők elhagyták a lakást, sérülést nem szenvedtek. A tűzoltók egy vízsugárral előbb körülhatárolták, majd eloltották a tüzet. Az egységek átvizsgálták a szomszédos lakásokat, valamint a lépcsőházat is, a tűz nem érintett más épületrészt, lakást. A lépcsőház kiürítése részleges volt, ötvenketten hagyták el lakásaikat, ők a társasház előtt, illetve annak lépcsőházában tartózkodtak rövid ideig, majd visszatérhettek otthonaikba. A tűz feltételezhetően elektromos zárlat miatt keletkezett.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Ajánljuk még: 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu