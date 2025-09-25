Gyors evakuálás Nyíregyházán: percek alatt kellett elhagyniuk az iskolát a diákoknak (fotók)

Evakuálás Nyíregyházán: a Szent Miklós Általános Iskolánál éves kiürítési gyakorlatot tartották.

Evakuálás Nyíregyházán: percek alatt elhagyniuk az iskolát a diákoknak

Fotók: Bordás Béla

A gyakorlat célja az volt, hogy felmérjék, egy esetleges tűz esetén mennyi idő alatt tudják a pedagógusok segítségével elhagyni az intézmény területét a diákok. –tájékoztatta portálunkat Bordás Béla