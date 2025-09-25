Nyíregyháza
1 órája
Gyors evakuálás Nyíregyházán: percek alatt kellett elhagyniuk az iskolát a diákoknak (fotók)
Az arra járók csak döbbenten figyeltek. A evakuálás Nyíregyházán percek alatt zajlott le, hogy minden diák biztonságban elhagyhassa az intézmény területét.
Evakuálás Nyíregyházán: a Szent Miklós Általános Iskolánál éves kiürítési gyakorlatot tartották.
Evakuálás Nyíregyházán: percek alatt zajlott le
A gyakorlat célja az volt, hogy felmérjék, egy esetleges tűz esetén mennyi idő alatt tudják a pedagógusok segítségével elhagyni az intézmény területét a diákok. –tájékoztatta portálunkat Bordás Béla
Evakuálás a Szent Miklós Általános IskolánálFotók: Bordás Béla
Fotók: Bordás Béla
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
Ajánljuk még:
Ezt ne hagyja ki!Üzletnyitás
5 órája
Bombahír, Szabolcsban terjeszkedik a szuperolcsó üzletlánc! Nyit az új bolt, ezt már nagyon sokan várták!
Ezt ne hagyja ki!Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztivál
15 órája
Vörös szőnyeg és hollywoodi csillogás! Világsztárokkal kezdődött el a Tony Curtis Filmfesztivál Mátészalkán! (fotók, videók)
Ezt ne hagyja ki!Futsal
15 órája
Botrány a román-magyar futsalmeccsen, kardnak látszó tárggyal futottak a nyíregyházi játékosok felé (Videóval)
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre