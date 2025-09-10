120 éves születésnapot ünnepelnek szombaton, meglepő hogy milyen Szabolcs vármegyei helyszínen

Szeptember 13-án szombaton nem mindennapi élményben lehet része az érdeklődőknek. A különleges évfordulót egy egész napos rendezvénnyel ünnepli meg a Nyírvidéki Kisvasút.

Már a 120. évfordulóját ünnepli a Nyírvidéki Kisvasút

Fotó: facebook/Nyírvidéki Kisvasút

A Nyírvidéki Regionális Kisvasút, közismertebb nevén a Nyírvidéki Kisvasút nem villamosított keskenynyomtávú vasúti hálózat, amelynek két vonala a Rétköz térségéből mintegy húsz települést és tanyát kötött össze Nyíregyházával. 1905-ben épült meg a Nyíregyháza–Dombrád közötti vonal, amely 1911-ben balsai szárnyvonallal bővült. 1930-ban a balsai Tisza-híd átadásával kapcsolatba került a Bodrogközi Gazdasági Vasúttal, a Hegyközi Vasúttal és a Pálházi Erdei Vasúttal, mindez a híd 1944-es felrobbantásáig tartott. Annyira kevesen utaztak rajta, hogy a kisvasút fenntartása már nem volt gazdaságos. A felújítása rengeteg pénzbe került volna, ezért másfél évtizeddel ezelőtt, 2009. december 12-én megszűnt a forgalom a Nyírvidéki Kisvasút vonalán, de a sín megmaradt.

Évforduló a síneken

Több, mint egy órás kalandban lehet része mindenkinek, akik ellátogatnak a Nyírvidéki Kisvasút születésnapjára. Az idén sikeresen elérték, hogy a pálya állapota megengedi azt, hogy egészen Újdombrádig hajtányozzanak az érdeklődők. Sok munkát fektettek a pálya felújításába és rendbe tételére a téli hideg időben is.