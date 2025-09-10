41 perce
120 éves születésnapot ünnepelnek szombaton, meglepő hogy milyen Szabolcs vármegyei helyszínen
Az idén ünnepli 120 éves fennálását a Nyírvidéki Kisvasút. A neves évforduló napjára különleges rendezvénnyel készülnek.
Különleges évfordulót ünnepelnek szombaton
Fotó: Hoványi Péter archívuma
Szeptember 13-án szombaton nem mindennapi élményben lehet része az érdeklődőknek. A különleges évfordulót egy egész napos rendezvénnyel ünnepli meg a Nyírvidéki Kisvasút.
A Nyírvidéki Regionális Kisvasút, közismertebb nevén a Nyírvidéki Kisvasút nem villamosított keskenynyomtávú vasúti hálózat, amelynek két vonala a Rétköz térségéből mintegy húsz települést és tanyát kötött össze Nyíregyházával. 1905-ben épült meg a Nyíregyháza–Dombrád közötti vonal, amely 1911-ben balsai szárnyvonallal bővült. 1930-ban a balsai Tisza-híd átadásával kapcsolatba került a Bodrogközi Gazdasági Vasúttal, a Hegyközi Vasúttal és a Pálházi Erdei Vasúttal, mindez a híd 1944-es felrobbantásáig tartott. Annyira kevesen utaztak rajta, hogy a kisvasút fenntartása már nem volt gazdaságos. A felújítása rengeteg pénzbe került volna, ezért másfél évtizeddel ezelőtt, 2009. december 12-én megszűnt a forgalom a Nyírvidéki Kisvasút vonalán, de a sín megmaradt.
Évforduló a síneken
Több, mint egy órás kalandban lehet része mindenkinek, akik ellátogatnak a Nyírvidéki Kisvasút születésnapjára. Az idén sikeresen elérték, hogy a pálya állapota megengedi azt, hogy egészen Újdombrádig hajtányozzanak az érdeklődők. Sok munkát fektettek a pálya felújításába és rendbe tételére a téli hideg időben is.
Így készül az évfordulóra a Nyírvidéki Kisvasút! - fotók!
Természetesen rövidebb utazásra is lehet jelentkezni, hiszen lesznek olyan hajtányok, amelyek kisebb távolságot járnak be a már megszokott útvonalon. A szeptember 13-ai rendezvény már a 4. kisvasúti nap, ahova kicsiket és nagyokat egyaránt vár az egyesület.
A látogatók a hajtányozás mellett kipróbálhatják a kézihajtányt, megtekinthetik a kisvasút történetét, fénykorát és mindennapjait képeken, és érdekes kiállítási tárgyak is lesznek a a fedett váróteremben, így esős idő estén is érdemes majd ellátogatni Dombrádra, a Vasúti Múzeumba szombaton 10 órától.
Kisvasút évforduló útvonalai:
- Vonatközlekedés Dombrád illetve Dombrád Tüzép (1,5 km oda-vissza 3 km) között. Menetidő oda-vissza összesen: 22 perc
- Hajtányközlekedés Dombrád illetve Újdombrád között (7,5 km oda-vissza 15 km) 2500 Ft. Menetidő oda-vissza összesen: 63 perc
Mivel a hajtányok, a járművek kapacitása korlátozott, ezért nagyobb létszám esetén előfordulhatnak hosszabb várakozási idők.
Megközelítés:
Autóval: https://maps.app.goo.gl/UYLyyiV5Z8w1gDGu8 , parkolási lehetőség a járműkiállítás melletti részen
Tömegközlekedéssel: a Volán 4203, 4270, 4271 járataival Nyíregyháza-Nagyhalász és Kisvárda felől, leszállás a Dombrád autóbusz váróterem megállónál, majd egy 5-10 perces sétával érhető el az állomás.