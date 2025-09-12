Az idén is nehezített pályán mérettetnek meg a Nyíregyházi Extreme Trail Weekend versenyzői

Hetedik alkalommal rendezik meg a Nyíregyházi Extreme Trail Weekend terepakadály- és terepfutó versenyt a hónap harmadik hétvégéjén. Az előző évek sikereit követve az idén is több újdonsággal várják az indulókat a nyíregyházi Aquarius Élményfürdőben szeptember 20-21-én.

Extreme Trail Weekend: ismét rajthoz állnak a terepakadály- és terepfutók Nyíregyházán

Fotó: Extreme Trail Hungary Sportegyesület / Facebook

Extreme Trail Weekend: a legkisebbeknek külön pályát építenek

Vitkai Elemér, az Extreme Trail Hungary Sportegyesület elnöke a nyiregyhaza.hu-nak elmondta: szombaton az 5 és 10 kilométeres terepakadály-futás nevezői mérettetnek meg, akiknek a tereptárgyak mellett épített akadályokon kell átküzdeniük magukat. Ebben az évben sem marad el a női, férfi és vegyes csapatok versenye, de a gyerekek és fiatalok is rajzhoz állnak összesen három korcsoportban. A legkisebbeknek külön pályát építenek, az idősebbek azonban már a nagyok között bizonyíthatnak.

A Nyíregyházi Extreme Trail Weekend második napján a terepfutóké a főszerep, a nevezőknek 10 kilométeres távot kell teljesíteniük, méghozzá erdős területen. Lesz egy igazán különleges szám is, ez a kutyás futás, amin a gazdik és négylábú kedvenceik közösen versenyeznek. Akik kedvet kaptak a futamokhoz, de még nem neveztek, a rendezvény Facebook-oldalán keresztül még megtehetik, de a helyszínen is lehet majd jelentkezni.