Kisvárda

1 órája

Ez az, amire egyetlen szabolcsi férfi sem képes?

Segítségkérő posztot tett közzé egy hölgy a Kisvárdán Hallottam Facebook-csoportban. Férfit keres, aki tudna neki segíteni.

Nagy Zoltán
A kisvárdai hölgynek sok keserűséget okoz, hogy egy férfi sem tudja ezt megoldani.

Forrás: illusztráció / getty images

Vajon olyan kéréssel állt elő, ami valóban meghaladja a legtöbb szabolcsi férfi képességeit, vagy egyszerűen csak nem találkozott még a megfelelő emberrel?

Akad férfi, aki tud vajon segíteni?
Forrás: Kisvárdán Hallottam

A férfiakhoz intézett felhívást a kisvárdai hölgy

„Sziasztok! Csináljon már valaki nekem erre a villanyóradobozra egy ajtót. Akiket a múltkor ajánlottatok, senki nem tudja megcsinálni. Vagy azért, mert ilyen aprósággal nem foglalkozik, vagy meghaladja a képességét. Köszi!”írta a hölgy.

Egy kommentelő megosztotta a tapasztalatát: „Nekem pár éve Fényeslitkén a műanyag ablakos csinált rá egy műanyag ajtót, nem kell festegetni, nem szárad össze, szuper!” – javasolta. A posztoló azonban így reagált: „Nem opció, mert csapott a sarka.”

Végül felbukkant a várva várt segítő is a hozzászólások között: „Jó estét! Egy címet és egy időpontot, hogy mikor lenne önnek jó” – írta. Úgy tűnik, a probléma ezzel meg is oldódhat.

 

