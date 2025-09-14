1 órája
Ez az, amire egyetlen szabolcsi férfi sem képes?
Segítségkérő posztot tett közzé egy hölgy a Kisvárdán Hallottam Facebook-csoportban. Férfit keres, aki tudna neki segíteni.
A kisvárdai hölgynek sok keserűséget okoz, hogy egy férfi sem tudja ezt megoldani.
Forrás: illusztráció / getty images
Vajon olyan kéréssel állt elő, ami valóban meghaladja a legtöbb szabolcsi férfi képességeit, vagy egyszerűen csak nem találkozott még a megfelelő emberrel?
A férfiakhoz intézett felhívást a kisvárdai hölgy
„Sziasztok! Csináljon már valaki nekem erre a villanyóradobozra egy ajtót. Akiket a múltkor ajánlottatok, senki nem tudja megcsinálni. Vagy azért, mert ilyen aprósággal nem foglalkozik, vagy meghaladja a képességét. Köszi!” – írta a hölgy.
Egy kommentelő megosztotta a tapasztalatát: „Nekem pár éve Fényeslitkén a műanyag ablakos csinált rá egy műanyag ajtót, nem kell festegetni, nem szárad össze, szuper!” – javasolta. A posztoló azonban így reagált: „Nem opció, mert csapott a sarka.”
Végül felbukkant a várva várt segítő is a hozzászólások között: „Jó estét! Egy címet és egy időpontot, hogy mikor lenne önnek jó” – írta. Úgy tűnik, a probléma ezzel meg is oldódhat.
Míg az emberek tomboltak a téren, a háttérben keményen megtolták Nyíregyházán
Kinyílt a liftajtó, és a lakók csak álltak döbbenten – ez fogadta őket a nyíregyházi lépcsőházban! (fotókkal)