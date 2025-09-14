Ez az, amire egyetlen szabolcsi férfi sem képes?

Vajon olyan kéréssel állt elő, ami valóban meghaladja a legtöbb szabolcsi férfi képességeit, vagy egyszerűen csak nem találkozott még a megfelelő emberrel?

Akad férfi, aki tud vajon segíteni?

Forrás: Kisvárdán Hallottam

A férfiakhoz intézett felhívást a kisvárdai hölgy

„Sziasztok! Csináljon már valaki nekem erre a villanyóradobozra egy ajtót. Akiket a múltkor ajánlottatok, senki nem tudja megcsinálni. Vagy azért, mert ilyen aprósággal nem foglalkozik, vagy meghaladja a képességét. Köszi!” – írta a hölgy.

Egy kommentelő megosztotta a tapasztalatát: „Nekem pár éve Fényeslitkén a műanyag ablakos csinált rá egy műanyag ajtót, nem kell festegetni, nem szárad össze, szuper!” – javasolta. A posztoló azonban így reagált: „Nem opció, mert csapott a sarka.”