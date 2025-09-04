szeptember 4., csütörtök

Nyíregyháza

1 órája

Olyan történetet osztott meg egy hölgy a Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportban, amely minden olvasó arcára mosolyt csal.

Nagy Zoltán
Ez Nyíregyháza igazi arca! Elképesztő, mit tett három nő a Sárga Dombháznál!

Fotó: illusztráció / google maps

„Ismeretlenül is szeretnék köszönetet mondani annak a három kedves hölgynek, akik ma dél és 1 óra között segítettek a balesetemnél – kezdte a posztját. – Sajnos a Sárga Dombház előtt, amikor kijöttem az üzletből, elveszítettem néhány percre az eszméletemet, és összeestem a bolt előtti járdán. Két hölgy azonnal a segítségemre sietett, a harmadik pedig átkísért a zebrán, majd bekötözte a sebemet. Hála Istennek, komolyabb baj nem történt, csak csúnyán összezúztam a térdem. Nagy nehezen elmentem a barátnőmhöz, aki rendbe tette a sérülést. Ma ismét meggyőződtem róla, hogy vannak még rendes, segítőkész emberek! Kedves Hölgyeim, emberségből ma jelesre vizsgáztak! Sajnos nem tudom a nevüket, de örök hálám Önöké. Mindent szívből köszönök, a Jóisten áldja meg Önöket!”

„Már az is szép gesztus, hogy így megköszönte a segítséget! Jobbulást kívánok!” – fűzte hozzá egy kommentelő.

 

