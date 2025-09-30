Figyelem!
3 órája
Ezek a KRESZ-táblák nem világítanak, visszaverik a fényt
Nagy munkában voltak a a Magyar Közút Zrt. Nyíregyházi Üzemmérnökségének munkatársai.
– Nyíregyháza egyik legforgalmasabb csomópontjában, a Mártírok terénél, a Vay Ádám körút-Kossuth utca-Rákóczi és Egyház utca kereszteződésében dolgoztak ma a Magyar Közút Zrt. Nyíregyházi Üzemmérnökségének munkatársai, akik a jelzőlámpánál lecserélték a KRESZ-táblákat. Az eddig világító eszközöket fényvisszaverősre cserélték, így ezeknek már hosszabb az élettartama, nem romlanak el és energiatakarékosabbak is mint a korábbiak – mondta Bordás Béla városgondnok, hozzátette: ez már a harmadik olyan kereszteződés, ahol a táblák cseréje megtörtént.
Ajánljuk még:
Ezt ne hagyja ki!Nyíregyháza
3 órája
Már csak a múlté Nyíregyháza közismert utcájának hatalmas fája (fotók)
Ezt ne hagyja ki!Csillapíthatatlan a hiánya
8 órája
Gyász: elhunyt az Analog Balaton énekesének édesanyja
Ezt ne hagyja ki!Nyíregyháza
6 órája
Szerinted is öljék meg a hímeket? Váratlan kérdést kaptak a hatóságoktól a szabolcsiak is...
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre