Ezek a KRESZ-táblák nem világítanak, visszaverik a fényt

– Nyíregyháza egyik legforgalmasabb csomópontjában, a Mártírok terénél, a Vay Ádám körút-Kossuth utca-Rákóczi és Egyház utca kereszteződésében dolgoztak ma a Magyar Közút Zrt. Nyíregyházi Üzemmérnökségének munkatársai, akik a jelzőlámpánál lecserélték a KRESZ-táblákat. Az eddig világító eszközöket fényvisszaverősre cserélték, így ezeknek már hosszabb az élettartama, nem romlanak el és energiatakarékosabbak is mint a korábbiak – mondta Bordás Béla városgondnok, hozzátette: ez már a harmadik olyan kereszteződés, ahol a táblák cseréje megtörtént.

Fotó: Bordás Béla

