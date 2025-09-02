szeptember 2., kedd

53 perce

Ezt a két fontos információt olvassák el a nyíregyháziak, mielőtt útnak indulnak

Címkék#Nyíregyháza#forgalom#közlekedés

Két változásra is felhívta a figyelmet a nyíregyházi városgondnok.

Bordás Béla, Nyíregyháza városgondnoka fontos információkat osztott meg portálunkkal: az egyik közlekedéssel, a másik megváltozott nyitva tartással kapcsolatos.

forgalmirend-változás, Nyíregyháza, Borbánya
Forgalmirend-változás lépett életbe Borbányán
Fotó: Bordás Béla

Megfordították a forgalmi rendet Borbányán: a Stop tábla miatt eddig a Kacagó utcánál kellett megállni, mostantól a Lakatosnál kell. Arra kérjük az autósokat, hogy ne rutinból és megszokásból vezessenek

 – tájékoztatott a baleseti tudósító. Továbbá elmondta: szeptember elsejétől az Északi temető nyitvatartási rendje is megváltozott. A nyíregyházi sírkert reggel 7-től 19 óráig látogatható.

 

