Tájékoztató
53 perce
Ezt a két fontos információt olvassák el a nyíregyháziak, mielőtt útnak indulnak
Két változásra is felhívta a figyelmet a nyíregyházi városgondnok.
Bordás Béla, Nyíregyháza városgondnoka fontos információkat osztott meg portálunkkal: az egyik közlekedéssel, a másik megváltozott nyitva tartással kapcsolatos.
Megfordították a forgalmi rendet Borbányán: a Stop tábla miatt eddig a Kacagó utcánál kellett megállni, mostantól a Lakatosnál kell. Arra kérjük az autósokat, hogy ne rutinból és megszokásból vezessenek
– tájékoztatott a baleseti tudósító. Továbbá elmondta: szeptember elsejétől az Északi temető nyitvatartási rendje is megváltozott. A nyíregyházi sírkert reggel 7-től 19 óráig látogatható.
