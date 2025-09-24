Pénzt kapott a nyalás után Nyíregyházán!

Nem mindennapi történetet osztott meg egy hölgy a „Nyíregyen Hallottam” Facebook-csoportban: a sóstói fagyizó dolgozóinak köszönheti, hogy visszakapta elveszített pénztárcáját.

Megható fagyis sztori

„Hálás köszönetemet szeretném kifejezni a sóstói fagyizó munkatársainak, hogy a figyelmetlenségem miatt ottfelejtett pénztárcámat hiánytalanul visszahozták nekem. Minden tiszteletem az Önöké, és csak gratulálni szeretnék a becsületességükhöz. Örülök, hogy vannak még ilyen emberek ebben a rohanó világban. Még egyszer hálásan köszönöm” – írta a posztban.

A megható szavak gyorsan eljutottak a címzettekhez is: maga a jótevő kommentelt a bejegyzés alá. „Igazán nincs mit, ez csak természetes!” – írta szerényen.

A fagyis történet nemcsak a közösségi oldalon szerzett elismerést, hanem jó példát is mutat: Szabolcsban bizony rengeteg rendes és tisztességes ember él, akikre büszkék lehetünk.