1 órája
Pénzt kapott a nyalás után Nyíregyházán!
Pontosabban vissza kapta a saját pénzét. A nem mindennapi sztorit a neten osztotta meg. Önmagában is öröm egy jó fagyi, de egy ilyen kedves gesztus még inkább az.
A fagyi is mindig öröm, na de ez!
Forrás: illusztráció / getty images
Nem mindennapi történetet osztott meg egy hölgy a „Nyíregyen Hallottam” Facebook-csoportban: a sóstói fagyizó dolgozóinak köszönheti, hogy visszakapta elveszített pénztárcáját.
Megható fagyis sztori
„Hálás köszönetemet szeretném kifejezni a sóstói fagyizó munkatársainak, hogy a figyelmetlenségem miatt ottfelejtett pénztárcámat hiánytalanul visszahozták nekem. Minden tiszteletem az Önöké, és csak gratulálni szeretnék a becsületességükhöz. Örülök, hogy vannak még ilyen emberek ebben a rohanó világban. Még egyszer hálásan köszönöm” – írta a posztban.
A megható szavak gyorsan eljutottak a címzettekhez is: maga a jótevő kommentelt a bejegyzés alá. „Igazán nincs mit, ez csak természetes!” – írta szerényen.
A fagyis történet nemcsak a közösségi oldalon szerzett elismerést, hanem jó példát is mutat: Szabolcsban bizony rengeteg rendes és tisztességes ember él, akikre büszkék lehetünk.
