38 perce
Már csak a múlté Nyíregyháza közismert utcájának hatalmas fája (fotók)
Akik ma Nyíregyházán a Szent István utcán jártak azt láthatták, hogy munkagépekkel és fűrészekkel kivágtak egy hatalmas fát.
Fakivágás Nyíregyházán. Egy nagyobb szélviharnak már aligha tudott volna ellenállni az odvas fa.
Fakivágásra került sor Nyíregyházán, a Szent István utcán, ahol egy hatalmas, odvas fa jelentett balesetveszélyt. A munkát a NyírVV Nonprofit Kft. végezte el, a város főkertészének határozata alapján.
A fakivágás oka Nyíregyházán ezúttal az volt, hogy a fa törzse annyira odvas volt, hogy már nem bírt volna ki egy nagyobb széllökést vagy vihart. A szakértői vizsgálatok magas törési kockázatot állapítottak meg, ezért halaszthatatlanná vált az eltávolítása.
A városüzemeltető tájékoztatása szerint a Szent István utcai fa kivágását korábban azért halasztották el, mert a fa lombkoronájában egy lakott madárfészek volt.
A fakivágást Nyíregyházán megelőzően több hasonló eset is történt a város különböző pontjain, ahol a fák állapota indokolttá tette az eltávolítást. A városüzemeltető cég hangsúlyozta: minden kivágott fa pótlásáról gondoskodnak, így a Szent István utcai fa helyére is új fát fognak ültetni.
Veszélyes fát vágtak ki NyíregyházánFotók: Bordás Béla
Ez is érdekelheti:
Még több játékkocka készülhet a nyíregyházi üzemben, ami a világ második legnagyobb Lego-gyára lett
Húszhetes terhes nő halt meg a brutális szabolcsi gyilkosságban, a fák között végezték ki
Baleset Nyíregyházán, mentők vitték el a motorost! - Fotók a helyszínről!
Változás a szabolcsi határon! Nem lesz elég az útlevél, egyéni aktákat nyitnak, ujjlenyomatot is vesznek