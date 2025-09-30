Már csak a múlté Nyíregyháza közismert utcájának hatalmas fája (fotók)

Fakivágás Nyíregyházán. Egy nagyobb szélviharnak már aligha tudott volna ellenállni az odvas fa.

Fakivágás Nyíregyházán. A városüzemeltető cég minden kivágott fa pótlásáról gondoskodik

Forrás: Bordás Béla

Fakivágásra került sor Nyíregyházán, a Szent István utcán, ahol egy hatalmas, odvas fa jelentett balesetveszélyt. A munkát a NyírVV Nonprofit Kft. végezte el, a város főkertészének határozata alapján.

A fakivágás oka Nyíregyházán ezúttal az volt, hogy a fa törzse annyira odvas volt, hogy már nem bírt volna ki egy nagyobb széllökést vagy vihart. A szakértői vizsgálatok magas törési kockázatot állapítottak meg, ezért halaszthatatlanná vált az eltávolítása.

A városüzemeltető tájékoztatása szerint a Szent István utcai fa kivágását korábban azért halasztották el, mert a fa lombkoronájában egy lakott madárfészek volt.

A fakivágást Nyíregyházán megelőzően több hasonló eset is történt a város különböző pontjain, ahol a fák állapota indokolttá tette az eltávolítást. A városüzemeltető cég hangsúlyozta: minden kivágott fa pótlásáról gondoskodnak, így a Szent István utcai fa helyére is új fát fognak ültetni.