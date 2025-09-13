Nyíregyháza zenei életének ikonja volt – gyász és emlékezése (fotókkal)

Tíz évvel ezelőtt hunyt el Farkas Shultz Tibor, műsorvezető, disc-jockey, Nyíregyháza zenei életének legendás alakja – a személyiségét pénteken könnyűzenei konferencián idézték fel a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban.

Farkas Shultz Tibor 10 éve nincs köztünk

Fotó: Könyvtár

Farkas Shultz Tibor volt a korabeli AI

Az intézmény a közösségi oldalán számolt be az eseményről. Az emlékezés személyes volt, s éppen emiatt különleges is. Mint írják: „Mély meghatottsággal és végtelen szeretettel osztották meg az előadók Farkas Shulcz Tiborral közös történeteiket. Ez a konferencia egy ünnep, szabadság, lázadás, szenvedély. Isten azért teremtette a zenét, hogy szavak nélkül is tudjunk imádkozni… – mondta Márföldi István. …ha ennyi emberben „benne él, akkor mégis itt van” – vallotta Erdei-Nagy Ibolya. Sinka Zoltán Gábor bevallása szerint miatta lett DJ.