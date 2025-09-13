46 perce
Nyíregyháza zenei életének ikonja volt – gyász és emlékezése (fotókkal)
Isten azért teremtette a zenét, hogy szavak nélkül is tudjunk imádkozni – hangzott el az eseményen. Tíz éve hunyt el Nyíregyháza zenei életének legendás alakja, Farkas Shultz Tibor.
Tíz évvel ezelőtt hunyt el Farkas Shultz Tibor, műsorvezető, disc-jockey, Nyíregyháza zenei életének legendás alakja – a személyiségét pénteken könnyűzenei konferencián idézték fel a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban.
Farkas Shultz Tibor volt a korabeli AI
Az intézmény a közösségi oldalán számolt be az eseményről. Az emlékezés személyes volt, s éppen emiatt különleges is. Mint írják: „Mély meghatottsággal és végtelen szeretettel osztották meg az előadók Farkas Shulcz Tiborral közös történeteiket. Ez a konferencia egy ünnep, szabadság, lázadás, szenvedély. Isten azért teremtette a zenét, hogy szavak nélkül is tudjunk imádkozni… – mondta Márföldi István. …ha ennyi emberben „benne él, akkor mégis itt van” – vallotta Erdei-Nagy Ibolya. Sinka Zoltán Gábor bevallása szerint miatta lett DJ.
Konferencia Farkas Shultz Tibor emlékéreFotók: Móricz Zsigmond könyvtár
Elhangzott: Shulczi „volt a korabeli AI”, ugyanis a Korock című könyvében egy kb. három órán át tartó, évekkel korábbi beszélgetés jegyzetelés nélkül, precízen és pontosan köszönt vissza. Rendes Sándor a könnyűzene nyíregyházi sajtó méltatásaiba nyújtott betekintést. A technikusi élet milyenségéről, illetve a kor technikai hátteréről számolt be Kovács Péter Pepi, Bálint Csaba pedig a magyar rocktörténeti könyveken keresztül elevenítette fel hallgatóságának kedves emlékeit. Mint a bejegyzésben írják: …Minden előadó egy Tibivel lett gazdagabb…
