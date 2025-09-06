Félelmetes, ami a kislánnyal történt Szabolcsban – egy fekete kisbuszból mutatták neki, hogy maradjon csendben

Fekete kisbusz lassított a szabolcsi településen: a Traffipax Mátészalka és környéke Facebook-csoportban osztották meg a félelmetes történetet, ami péntek este zajlott Sonkádon.

Egy fekete kisbusz lassított le a kislány mellett a szabolcsi településen

Forrás: Illusztráció: Shutterstock



Egy fekete kisbuszból mutatták neki, hogy maradjon csendben

Kedves sonkádi lakosok, ismerősök, barátok! Szeretnélek benneteket figyelmeztetni! Ma 19:00-kor jött hazafelé a lányom az iskolából a bicikliúton. Már majdnem hazaért, egyszer csak Kölcse irányából megjelent egy Mercedes fekete kisbusz. Az első ajtókon az üveg nem volt sötétítve, de a hátsók igen. Lelassított a lányom mellett, és az anyósülésen lévő férfi szigorú tekintettel nézett rá. Intett neki, hogy menjen oda és a mutatóujjával mutatta, hogy maradjon csendben! A lányom megijedt és gyorsabb léptekkel jött tovább. A Mercedes busz megfordult és lassan ment utána. Szerencsére jöttek a barátnői és a busz gyorsan elhajtott. Az a baj, hogy a rendszámot nem jegyezték meg. Nem hinném, hogy jó szándékkal követték, hisz ha valaki kérdezni akar valamit, az tisztességesen megáll és kérdez. Itt nem ez történt! Hallottam már ehhez hasonló esetet, de nem igazán volt hihető. Most már sajnos az, úgyhogy kérek minden szülőt: óvatosan az esti, illetve az egyedül elengedős dolgokkal. Még annyit, hogy a sofőr egy nő volt, a mellette ülő pedig férfi, de ki tudja, kik vannak még benne. Ezt csak azért írom le, mert sajnos igazak a hírek!

– írta a bejegyzésben a kislány édesapja

A történet sokakat megrémített, hiszen a leírás szerint mindössze néhány pillanaton múlt, hogy nem történt komolyabb baj.

Figyeljen mindenki! Ha bárki hasonlót lát, tapasztal, azonnal jelezze!

– szólt hozzá a poszthoz egy kommentelő.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

A helyiek most arra kérik egymást, hogy bárki, aki gyanús viselkedést tapasztal, azonnal jelezze a hatóságoknak.

Ha ilyet tapasztalunk, az első és legfontosabb, hogy ne próbáljuk egyedül követni az autót. Azonnal hívjuk a rendőrséget, és adjuk meg minden részletet, amit meg tudunk jegyezni, például a jármű típusát, színét, rendszámát, illetve a gyanús személyek számát és viselkedését. Emellett értesítsük a környezetünket, például családot, barátokat vagy helyi közösségi csoportokat, hogy mindenki fokozottan figyeljen az esti és egyedül közlekedőkre!