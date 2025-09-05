Fekete ponyvával kellett letakarni a Debreceni úton a levágott részeket (fotókkal)

A Magyar Közút Nyíregyházi Üzemmérnöksége a 4-es számú főútvonalon, a debreceni felüljárón fűkaszálási és fűnyírási munkálatokat végez. A munkások arra is ügyeltek, hogy a levágott növényzet ne kerüljön az útra, ezért fekete takaróponyvát használtak.