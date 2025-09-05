szeptember 5., péntek

Fekete ponyvával kellett letakarni a Debreceni úton a levágott részeket (fotókkal)

Címkék#Debreceni út#ponyva#Magyar Közút Nyíregyházi Üzemmérnökség

Mutatjuk a fotókat!

Szon.hu
Fekete ponyvával kellett letakarni a Debreceni úton a levágott részeket (fotókkal)

Fotó: Bordás Béla

A Magyar Közút Nyíregyházi Üzemmérnöksége a 4-es számú főútvonalon, a debreceni felüljárón fűkaszálási és fűnyírási munkálatokat végez. A munkások arra is ügyeltek, hogy a levágott növényzet ne kerüljön az útra, ezért fekete takaróponyvát használtak.

Fűkaszálás a Debreceni úton

Fotók: Bordás Béla

 

