Nyíregyháza
35 perce
Fekete ponyvával kellett letakarni a Debreceni úton a levágott részeket (fotókkal)
Mutatjuk a fotókat!
Fotó: Bordás Béla
A Magyar Közút Nyíregyházi Üzemmérnöksége a 4-es számú főútvonalon, a debreceni felüljárón fűkaszálási és fűnyírási munkálatokat végez. A munkások arra is ügyeltek, hogy a levágott növényzet ne kerüljön az útra, ezért fekete takaróponyvát használtak.
Fűkaszálás a Debreceni útonFotók: Bordás Béla
Ezt ne hagyja ki!Eltűnt!
2 órája
Vajon mi történhetett? Eltűnt egy nyíregyházi tinédzser! A rendőrség is keresi, segítsen megtalálni!
Ezt ne hagyja ki!Lebukott!
4 órája
Ledöbbentek, mit rejtegetett a gyümölcstea-keverékben Nyíregyházán! (videóval)
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre