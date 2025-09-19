A településen is támogatják a felelős állattartást

Mint ismert, a Magyar Falu Program keretében ismét lehetőség nyílik a nem kívánt állatszaporulat szabályozására. Az ivartalanítás a felelős állattartás fontos eleme, s a programhoz Nyírbogdány önkormányzata is csatlakozni kíván. Ahogy arról az önkormányzat közösségi oldalán beszámolt, kutyák és macskák ivartalanítására, illetve az ebek mikrochippel ellátásra nyújtanak be pályázatot. Ehhez azonban szükséges az állattartói igények felmérése. Arra kérik a lakosságot, ha élni kívánnak a pályázat nyújtotta lehetőséggel, töltsék ki az állattartói nyilatkozatot, és szeptember 19-e 13:30-ig juttassák el a polgármesteri hivatalba. További részletek az önkormányzat közösségi oldalán.