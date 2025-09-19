szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

21°
+21
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ivartalanítás

1 órája

A településen is támogatják a felelős állattartást

Címkék#Magyar Falu Program#ivartalanítás#Nyírbogdány

A felelős állattartás mindannyiunk számára fontos, ezt támogatná az új pályázat.

Szon.hu
A településen is támogatják a felelős állattartást

Az ivartalanítást is támogatják a Magyar Falu Programban

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Mint ismert, a Magyar Falu Program keretében ismét lehetőség nyílik a nem kívánt állatszaporulat szabályozására. Az ivartalanítás a felelős állattartás fontos eleme, s a programhoz Nyírbogdány önkormányzata is csatlakozni kíván. Ahogy arról az önkormányzat közösségi oldalán beszámolt, kutyák és macskák ivartalanítására, illetve az ebek mikrochippel ellátásra nyújtanak be pályázatot. Ehhez azonban szükséges az állattartói igények felmérése. Arra kérik a lakosságot, ha élni kívánnak a pályázat nyújtotta lehetőséggel, töltsék ki az állattartói nyilatkozatot, és szeptember 19-e 13:30-ig juttassák el a polgármesteri hivatalba. További részletek az önkormányzat közösségi oldalán.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu