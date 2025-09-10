szeptember 10., szerda

1 órája

Felfordulás lesz? Így közlekedj a belvárosban! (videó)

Erre kell készülni!

Szon.hu
Felfordulás lesz? Így közlekedj a belvárosban! (videó)

Forrás: Facebook / Sziszák és Társa Kft.

„Szeptember 10-én betonozunk a Kossuth utcában!” – írta a Sziszák és Társa Kft. a Facebook-oldalán. A bejegyzéshez egy videót is csatoltak, amelyben Bordás Béla városgondnok arról beszél, mire érdemes figyelniük a közlekedőknek a munkálatok idején.

 

