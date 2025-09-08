Pofálan vevők – ezektől a szokásoktól kiakadnak a szabolcsi boltokban is!

– Biztosan te is hallottál már szörnyű történeteket arról, hogyan viselkednek a vevők a boltokban, vagy éppen egy elaód volt goromba. A mindmegette.hu oldalán összeszedtek néhány olyan vevői szokást, amik biztosan kiakasztják az eladókat.

Felháborító vásárlói szokások

Nézzük, mi az, amivel az élelmiszerbolti eladók rémálma leszel!

Ha megvennél egy árut, de mégis visszateszed a polcra, de nem a megfelelő helyre: nyers hús a tészták között, fagyasztott áru a péksütik között. Sajnos, van ilyen, nem is kevés. A visszapakolással munkát adsz az eladóknak, még pazarolsz is. Ilyenkor ugyanis nemcsak a romlandó áru, hanem a mellette lévő termékek is a kukába kerülnek a lehetséges szennyeződés miatt.

Ha megdézsmálod az ömlesztett árukat, pl. a lédús szőlő, ropogós retek, földimogyoró – csupa kóstolásra csábító finomság. Kicsik, könnyűek, ugyan kinek hiányzik, ha néha-néha bekapsz ezekből egy-egy darabot? Gondold csak végig: ha mindenki így tenne, és ezek az apróságok összeadónak, milyen tetemes mennyiség tűnne el csak úgy a pultokról!

Ha a kosaradat a folyosók közepén vagy a pénztárnál hagyod: közben akadályozhatod az eladók munkáját vagy éppen a többi vásárló botlik bele a kosárba. Ugyanez a helyzet a bevásárlókocsival is, nem érdemes emiatt felesleges vitákat generálni másokkal.

Ha az eladókkal lenézően beszélsz: az alkalmazottakat sértegető ügyfelekről szóló történetek gyakoriak, sokan nem riadnak vissza az elfogadhatatlan viselkedéstől, veszekedéstől.

Ha telefonálsz a kasszánál: a bolti alkalmazottak nagyon szeretnék, hogy a vásárlók ne telefonáljanak a pénztárnál. feltartja a sort, nem figyel épp, amikor az árut kell kifizetni. A hangos és túlzottan személyes beszélgetések zavarhatnak másokat, ha fontos egy hívás, üzenjünk vissza hívónak, vagy várjuk meg a vásárlás végét!

Vásárlási szokásokról nemrégiben is írtunk, többek között arról, nem mindenki tartja be a vásárlási etikettet, sőt, egyre többen csalnak az önkiszolgáló kasszánál.

