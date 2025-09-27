szeptember 27., szombat

Nyíregyházi Tankerületi Központ

2 órája

Iskolafejlesztés: új sporteszközöknek is örülhetnek majd a diákok

Címkék#eszközállomány#Iskolafejlesztés#Nyíregyházi Tankerületi Központ

Egy újabb nagy volumenű pályázat javítja az oktatási feltételrendszert a Nyíregyházi Tankerületi Központhoz tartozó iskolákban.

Szon.hu
Iskolafejlesztés: új sporteszközöknek is örülhetnek majd a diákok

Sporteszközök is kerülnek az iskolákba

Fotó: Shutterstock

Iskolafejlesztés: két és fél milliárd forintos felújítási munkálatok kezdődnek a Nyíregyházi Tankerületi Központnál. Vissza nem térítendő, európai uniós forrásból 19 településen 19 intézmény korszerűsödhet. A támogatás segítségével interaktív megjelenítő eszközök, tanulói asztalok, székek, sporteszközök gazdagíthatják az intézmények eszközállományát, a napokban sajtónyilvános eseményen számoltak be a fejlesztésről – olvasható a nyiregyhaza.hu oldalán. A Köznevelési infrastruktúra fejlesztése című felhívás keretében több pályázatot is benyújtott a tankerületi központ, végül összesen 2 és fél milliárd forint forrást nyert a különböző felújításokra, melyek 19 település 19 helyszínén zajlanak a jövőben. – Többek között a balkányi, bökönyi, tiszadobi, tiszadadai és újfehértói iskolák beruházásaira nyertek vissza nem térítendő, európai uniós forrást, de összességében 19 település 19 intézményét érintik a fejlesztések. A tankerület iskoláit folyamatosan ellenőrzik, vizsgálják, több felmérés is megelőzte a hamarosan induló beruházásokat – mondta el a Nyíregyházi Tankerületi Központ igazgatója, Pécsi Beáta Ágnes. Hozzátette, a most elnyert forrás segítségével interaktív megjelenítő eszközök, tanulói asztalok, székek, sporteszközök gazdagíthatják az intézmények eszközállományát. A teljes beszámolót a nyiregyhaza.hu oldalon olvashatják el. 

További témákat is ajánlunk: 

 

