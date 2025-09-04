Keletről a Keletibe: látványos videón a Keleti pályaudvar felújítása

Felújítják a Keleti pályaudvart. Augusztus 25-én négy hétre bezárt a Keleti pályaudvar: a megszokott járatok átmenetileg nem ide érkeznek és nem innen indulnak. Portálunk is írt erről korábban.

„A MÁV saját forrásából finanszírozott mintegy 4,4 milliárd forintos beruházása során, 400-450 szakember közreműködésével és számos munkagép, vasútüzemi és közúti jármű igénybevételével tervezett szerelési munkák eredményeként a Keleti pályaudvaron javulni fog a berendezések üzembiztonsága, jelentősen csökken majd a meghibásodások, az üzemzavarok száma." - írta közleményében a vasúttársaság. A munkálatok ideje alatt 4 hétig a Keletiből nem indulnak és oda nem is érkeznek vonatok, ezért a győri, a pécsi, a hatvani-miskolci, az újszászi-békéscsabai, valamint a záhonyi vasútvonalakon utazók jelentős változásra kell készüljenek. A menetrendmódosítások és az átszállások miatt az utazási idő megnövekedhet. A magyarepitok.hu oldalon is részletezték a felújítás tartalmát:

A munkálatok során többek között síneket, váltókat és több mint 2 ezer talpfát cserélnek ki;

ágyazatot pótolnak és három kilométernyi szakaszon ágyazatrostálást végeznek;

14 kilométeren szabályozzák a vágányokat;

mintegy 16 kilométeren pedig a felsővezetéki hálózatot javítják.

Emellett a pályaudvar üzemi és utasforgalmi területeit ellátó elektromos elosztóberendezések karbantartását és cseréjét, valamint ezek távfelügyeleti rendszerbe kötését is tervezik. Végül de nem utolsó sorban elvégzik az 1. és 2. vágányok közötti peron átépítését, az összes perontetőn is megvalósítják a karbantartást, valamint javításokat végeznek a peronok járdáin is. Szeptember 20-ig teljesen le lesz zárva a pályaudvar-

