Fertőzés

1 órája

Szabolcsot is ellepik a szemlecsoportok és drónok a fertőzés miatt!

Akcióba lépnek. Mindenáron szeretnék visszaszorítani a fertőzést!

Szon.hu

Több elemből álló országos akció indul a szőlő aranyszínű sárgaság betegség visszaszorítása érdekében. Az országos akcióterv az Agrárminisztérium, a hatóságok és a szakmai szervezetek együttműködésével valósul meg. Célja a fertőzés terjedésének megállítása, a szőlőültetvények védelme és a gazdálkodók támogatása. A programban a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) többek között oktatási, koordinációs és kommunikációs feladatokkal vesz részt.

A fertőzésért bűnös amerikai szőlőkabóca.
Forrás: Wikipédia

Küzdelem a fertőzéssel

A szőlő aranyszínű sárgaság betegségét (FD) az amerikai szőlőkabóca terjeszti. Hazánkban 19 vármegyéből 13-ban igazoltan jelen van a kórokozó, különösen Zala, valamint a Balaton környéki területek érintettek súlyosan. A betegség az emberre nem jelent veszélyt és a borba sem jut át, de a szőlőben rendkívüli károkat okoz. Ismert gyógymód nincs ellene, kordában tartani csakis a terjesztő vektor, az amerikai szőlőkabóca elleni fellépéssel lehet. Az idei évben egyre fokozottabban jelentkezik a betegség, ezért gyors fellépés szükséges. 

A Kormány által elfogadott akcióterv részeként országos felderítés indul. A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 6-8 fős szemlecsoportokat állít fel, akik országszerte bejárják a szőlőterületeket. A csoportokban növényorvosok, növényvédelmi és szőlész-borász hallgatók, hegybírók és termelők vesznek részt, a helyi növényvédelmi felügyelők vezetésével, a Nébih szakmai koordinálásával. A felderítés – a szemlecsoportok munkája mellett – légi úton, drónok bevetésével is zajlik majd.

A fertőzés jelenléte kizárólag laboratóriumi vizsgálattal igazolható. Előszűrés céljából a Nébih mobil laborautója helyszíni méréseket végez majd. Nagy jelentősége van a tavaszi védekezéseknek, de a szüret utáni kezelésekkel is gyéríthető a kabóca populáció, ezért országos növényvédőszeres program indul: a legsúlyosabban érintett területeken légi permetezéssel védekeznek a szőlőkabóca terjedése ellen.
Az eredményes védekezés érdekében a Nébih soron kívül vizsgálja a potenciális növényvédő szerek kérelmeit. Az akcióterv része a fertőzésmentes, hazai előállítású és tanúsított szaporítóanyag használatának ösztönzése is, valamint az elhagyott ültetvények kiemelt kockázata miatt a hegybírók felhatalmazást kapnak a kényszerkivágások végrehajtására.
A betegségről minden hasznos információ elérhető a Nébih tematikus aloldalán.

 

