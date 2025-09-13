Vérzéses láz terjed, veszélyben lehetnek az idősek Szabolcsban is

Több egzotikus fertőző betegséget is jelentettek augusztus utolsó hetében. Három betegnél merült fel a védőoltással megelőzhető szamárköhögés gyanúja, amit két esetben meg is erősítettek a mikrobiológiai vizsgálatok, a harmadik érintett klinikai diagnózisára azonban még várni kell. A betegek közül kettő a 30–39, egy a 10–14 éves korosztályhoz tartozik – derült ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ legfrissebb tájékoztatójából.

Több fertőző betegséget, többek között szamárköhögést is jelentettek az év 35. hetében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnak

Illusztráció: Zalai Hírlap

Fertőző betegség Sierra Leonéból és a Fülöp-szigetekről

Hazai eredetű nyugat-nílusi lázat diagnosztizáltak egy 71 és egy 74 éves Bács-Kiskun megyei férfinél; velük együtt hétre nőtt a betegek száma ebben az évben. Hazai eredetű megbetegedést

Budapesten (1), valamint

Bács-Kiskunban (2),

Heves (1) és

Pest (2) vármegyében regisztráltak.

A betegek átlagéletkora 69,5 év, 71 százalékuk hatvanéves vagy idősebb. Valamennyien idegrendszeri tünetekkel kerültek kórházba.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Malária megbetegedést igazoltak egy 46 éves budapesti férfinél, aki a kór lappangási idejében korábban Sierra Leonéban járt és ott fertőződött meg. Egy Fejér megyei férfit vírusos vérzéses lázzal vettek nyilvántartásba; a 26 éves beteg Dengue-vírussal fertőződött meg a Fülöp-szigeteki utazása során. Egy Győr-Moson-Sopronban élő 45 éves férfinél pedig hazai eredetű hantavírus veseszindrómát regisztrálták.

A hantavírus-fertőzés a vérzéses lázak közé tartozó betegség. Mezei egerek vizelete és széklete terjeszti, így a kirándulók, mezőgazdasági munkások, terepen mozgó katonák nagyobb kockázatnak vannak kitéve. A betegség nagyon magas lázzal, rossz közérzettel, izomfájdalommal jár. Fejfájás, illetve a vizelet mennyiségének csökkenése is jelentkezhet, azt azonban tudni kell, hogy az érintettek többsége tünetmentesen esik át a fertőzésen. Súlyos esetben a fertőző betegség átmeneti vesekárosodást, veseelégtelenséget okoz, de a kór érintheti a májat is.

Újabb két, 70 éven felüli betegnél igazoltak nyugat-nílusi lázat.

Illusztráció: Shutterstock

Szabolcs-Szatmár-Beregből az alábbi fertőző betegségeket és betegszámot jelentették:

bakteriális gyomor-bélrendszeri fertőzés: 15,

szalmonella: 11,

Hepatitis A: 8,

skarlát: 2,

bárányhimlő: 2.

Továbbra is magas a Hepatitis A-val diagnosztizáltak száma a megyében, a vizsgált időszakban csak Nógrád megyéből jelentette több beteget. Az fertőzés okairól ebben a cikkben írtunk: