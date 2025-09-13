1 órája
Vérzéses láz terjed, veszélyben lehetnek az idősek Szabolcsban is
Szamárköhögés, bárányhimlő, skarlát – néhány olyan kór, amit rendszeresen diagnosztizálnak Szabolcsban. Az országos jelentésben azonban vannak ezeknél egzotikusabb fertőző betegségek is.
Több egzotikus fertőző betegséget is jelentettek augusztus utolsó hetében. Három betegnél merült fel a védőoltással megelőzhető szamárköhögés gyanúja, amit két esetben meg is erősítettek a mikrobiológiai vizsgálatok, a harmadik érintett klinikai diagnózisára azonban még várni kell. A betegek közül kettő a 30–39, egy a 10–14 éves korosztályhoz tartozik – derült ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ legfrissebb tájékoztatójából.
Fertőző betegség Sierra Leonéból és a Fülöp-szigetekről
Hazai eredetű nyugat-nílusi lázat diagnosztizáltak egy 71 és egy 74 éves Bács-Kiskun megyei férfinél; velük együtt hétre nőtt a betegek száma ebben az évben. Hazai eredetű megbetegedést
- Budapesten (1), valamint
- Bács-Kiskunban (2),
- Heves (1) és
- Pest (2) vármegyében regisztráltak.
A betegek átlagéletkora 69,5 év, 71 százalékuk hatvanéves vagy idősebb. Valamennyien idegrendszeri tünetekkel kerültek kórházba.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
Malária megbetegedést igazoltak egy 46 éves budapesti férfinél, aki a kór lappangási idejében korábban Sierra Leonéban járt és ott fertőződött meg. Egy Fejér megyei férfit vírusos vérzéses lázzal vettek nyilvántartásba; a 26 éves beteg Dengue-vírussal fertőződött meg a Fülöp-szigeteki utazása során. Egy Győr-Moson-Sopronban élő 45 éves férfinél pedig hazai eredetű hantavírus veseszindrómát regisztrálták.
A hantavírus-fertőzés a vérzéses lázak közé tartozó betegség. Mezei egerek vizelete és széklete terjeszti, így a kirándulók, mezőgazdasági munkások, terepen mozgó katonák nagyobb kockázatnak vannak kitéve. A betegség nagyon magas lázzal, rossz közérzettel, izomfájdalommal jár. Fejfájás, illetve a vizelet mennyiségének csökkenése is jelentkezhet, azt azonban tudni kell, hogy az érintettek többsége tünetmentesen esik át a fertőzésen. Súlyos esetben a fertőző betegség átmeneti vesekárosodást, veseelégtelenséget okoz, de a kór érintheti a májat is.
Szabolcs-Szatmár-Beregből az alábbi fertőző betegségeket és betegszámot jelentették:
- bakteriális gyomor-bélrendszeri fertőzés: 15,
- szalmonella: 11,
- Hepatitis A: 8,
- skarlát: 2,
- bárányhimlő: 2.
Továbbra is magas a Hepatitis A-val diagnosztizáltak száma a megyében, a vizsgált időszakban csak Nógrád megyéből jelentette több beteget. Az fertőzés okairól ebben a cikkben írtunk:
Kiugróan sokan fertőződtek meg Szabolcsban – járvány lesz a vége?
A Hepatitis A – ami a máj fertőző megbetegedése – leginkább higiénés problémákra vezethető vissza, ugyanis széklettel szennyezett tárgyak közvetítésével terjed. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ június közepén közzétett kockázatértékelése alapján 2025 januárja és májusa között Ausztriában, Csehországban, Magyarországon és Szlovákiában a vártnál nagyobb mértékben emelkedett meg a Hepatitis A-fertőzések száma. Ez idő alatt 530 megbetegedést jelentettek, ami hétszerese az előző év ugyanezen időszakában regisztrált eseteknek.
Rolleresek Figyelem! Ebben az országban már tilos a gyerekeknek e-rollerezni 14 év alatt – vajon nálunk is jön a szigor?
Szerinted lehet használt Suzukit venni három hektár szabolcsi termőföld árából? Nézzük meg!
Szabolcs-Szatmár-Bereg a fekete listán, ezeken az útszakaszokon visszatérő vendég a halál (interaktív térképpel)