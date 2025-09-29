Járvány a szomszédban, de Szabolcsban is bőven kijutott a fertőző betegségekből

Több mint százan betegedtek meg abban a tömeges gastroenteritis-járványban, ami a szomszédos Hajdú-Bihar megye két oktatás-nevelési intézményében bontakozott ki szeptember 10-étől. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aktuális jelentése szerint a 113 beteg hasi fájdalomról, hányásról, hasmenésről panaszkodott, tüneteik azonban 24 óra alatt megszűntek. Az érintettek többsége az enyhe, gyors lefolyás miatt nem fordult orvoshoz, kórházi kezelésre sem volt szükség. A járványügyi kivizsgálás során felmerült, hogy a közös főzőkonyháról érkező ételek fertőzték meg a betegeket, ezért bevonták a járvány kivizsgálásába az élelmiszerbiztonsági hatóságot is. A leggyakoribb fertőző betegségek közül többet is detektáltak a 37. héten Szabolcs-Szatmár-Beregben.

Fertőző betegségek: a szomszéd vármegyében tömeges bélrendszeri fertőzést azonosítottak, de Szabolcsban is kijutott a „jóból”

Illusztráció: Shutterstock

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnál

10 gyomor-bélhurutos (Campylobacteriosis),

6 szalmonellás,

5 rotavírusos (gastroenteritis),

10 hepatitisz A-s,

2 skarlátos és

1 bárányhimlős

megbetegedést jelentettek.

Fertőző betegségek: újabb idős beteggel bővült a lista

Mindemellett tovább emelkedett a hazai eredetű nyugat-nílusi lázzal fertőzöttek száma, szeptember 8–14. között egy Pest megyében élő 82 éves férfinél diagnosztizálták az egzotikus kórt. Vele együtt tízre nőtt a nyilvántartottak aránya 2025-ben: hazai eredetű megbetegedést a főváros (1), továbbá három vármegye, Bács-Kiskun (3), Heves (1) és Pest (4) területén regisztráltak. A fertőzöttek nyolcvan százaléka férfi, az átlagéletkoruk 68 év, a betegek hetven százaléka a 60 éves vagy annál idősebb. Valamennyien idegrendszeri tünetekkel kerültek kórházba.

