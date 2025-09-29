szeptember 29., hétfő

Hogyan védekezhetünk?

32 perce

Járvány a szomszédban, de Szabolcsban is bőven kijutott a fertőző betegségekből

Címkék#Szabolcs-Szatmár-Bereg#Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ#fertőző betegségek

A szomszéd vármegyéből tömeges gastroenteritis-járványt jelentettek. Mi sem maradunk ki belőle: a leggyakoribb fertőző betegségek közül többet is jegyeztek az év 37. hetében Szabolcs-Szatmár-Beregben.

Munkatársunktól

Több mint százan betegedtek meg abban a tömeges gastroenteritis-járványban, ami a szomszédos Hajdú-Bihar megye két oktatás-nevelési intézményében bontakozott ki szeptember 10-étől. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aktuális jelentése szerint a 113 beteg hasi fájdalomról, hányásról, hasmenésről panaszkodott, tüneteik azonban 24 óra alatt megszűntek. Az érintettek többsége az enyhe, gyors lefolyás miatt nem fordult orvoshoz, kórházi kezelésre sem volt szükség. A járványügyi kivizsgálás során felmerült, hogy a közös főzőkonyháról érkező ételek fertőzték meg a betegeket, ezért bevonták a járvány kivizsgálásába az élelmiszerbiztonsági hatóságot is. A leggyakoribb fertőző betegségek közül többet is detektáltak a 37. héten Szabolcs-Szatmár-Beregben.

A leggyakoribb fertőző betegségek közül többet is jelentettek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az év 37. hetében.
Fertőző betegségek: a szomszéd vármegyében tömeges bélrendszeri fertőzést azonosítottak, de Szabolcsban is kijutott a „jóból”
Illusztráció: Shutterstock

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnál

  • 10 gyomor-bélhurutos (Campylobacteriosis),
  • 6 szalmonellás,
  • 5 rotavírusos (gastroenteritis),
  • 10 hepatitisz A-s,
  • 2 skarlátos és
  • 1 bárányhimlős

megbetegedést jelentettek.

Fertőző betegségek: újabb idős beteggel bővült a lista

Mindemellett tovább emelkedett a hazai eredetű nyugat-nílusi lázzal fertőzöttek száma, szeptember 8–14. között egy Pest megyében élő 82 éves férfinél diagnosztizálták az egzotikus kórt. Vele együtt tízre nőtt a nyilvántartottak aránya 2025-ben: hazai eredetű megbetegedést a főváros (1), továbbá három vármegye, Bács-Kiskun (3), Heves (1) és Pest (4) területén regisztráltak. A fertőzöttek nyolcvan százaléka férfi, az átlagéletkoruk 68 év, a betegek hetven százaléka a 60 éves vagy annál idősebb. Valamennyien idegrendszeri tünetekkel kerültek kórházba.

Nemrégiben írtunk arról, hogy a fertőző betegségek között a szalmonella,a májgyulladásos betegség, és az agyvelőgyulladás is megjelent a fejét Szabolcs-Szatmár-Beregben. 

Más témákat is ajánlunk: 

 

