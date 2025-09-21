szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

13°
+27
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Figyelem!

1 órája

Újra megjelent Szabolcsban a skarlát és az agyvelőgyulladás

Címkék#agyvelőgyulladás#Hepatitis A#fertőző betegségek#szalmonella

A 36. héten Magyarországon négy agyvelőgyulladásos beteget diagnosztizáltak, az egyiket vármegyénkben. Szabolcs Szatmár-Beregben a fertőző betegségek közül többet is igazoltak a laboratóriumi vizsgálatok.

Munkatársunktól

Az utóbbi hetekben a fertőző betegségek között a szalmonella dominál, és sok a májgyulladásos beteg is Szabolcs-Szatmár-Beregben. A szalmonella továbbra is őrzi az első helyet, és az év 36. hetében ismét volt skarlátos, valamint agyvelőgyulladásos beteg is vármegyénkben. 

A fertőző betegségek között vezet a salmonellosis. A láz a szalmonellafertőzés és az agyvelőgyulladás tünetei közé is tartozik
A fertőző betegségek között vezet a salmonellosis. A láz a szalmonellafertőzés és az agyvelőgyulladás tünetei közé is tartozik
 Illusztráció: MW-Archív

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Járványügyi és Infekciókontroll Főosztálya elkészítette fertőző betegségek szeptember 1. és 7. közötti időszakra vonatkozó összesítését, melyből kiderül, hogy a vizsgált időszakban vármegyénkben: 

  • 7 bélrendszeri fertőzés,
  • 10 szalmonella,
  • 3 rotavírus,
  • 9 fertőző májgyulladás,
  • 9 Hepatitis A,
  • 1 skarlát,
  • 4 bárányhimlő 
  • 1 fertőző agyvelőgyulladás megbetegedést azonosítottak.

A főosztály beszámolójában olvasható, hogy Veszprémben 21 betegnél mutatták ki a Salmonella Typhimurim baktériumot, három gyerek esetében kórházi kezelésre is szükség volt.

A szalmonellafertőzés gyakori megbetegedés a megyében

Mint látszik azon a héten a szalmonella okozta a legtöbb megbetegedést vármegyénkben is. Dr. Kiss Csaba háziorvos korábba  is elmondta portálunknak, hogy ennek a fertőzésnek a jellemző tünete a láz, hasi fájdalom, hányás, hasmenés. 

A hasi fájdalom a szalmonellafertőzés egyik tünete, vírus és baktérium is okozhatja a betegséget
A hasi fájdalom a szalmonellafertőzés egyik tünete, vírus és baktérium is okozhatja a betegséget
Illusztráció: MW-Archív

– A kórokozó legtöbbször állati eredetű élelmiszerekkel vagy mosatlan zöldséggel, gyümölccsel kerül a szervezetbe. Amikor vissza is követhető, hogy mi okozta a bajt, s a legtöbb esetben kiderül, hogy a nem megfelelően tárolt és hűtött élelmiszerek  – a tej és tejtermékek, vagy tej hozzáadásával készült ételek és italok–, tojás áll a megbetegedés hátterében. Nem szabad hosszabb ideig a meleg levegőn vagy napon hagyni az ilyen ételeket, folyamatos és megfelelő hűtés nélkül rövid idő alatt olyan mennyiségben szaporodhatnak el a kórokozók, amelyek nagyon súlyos tüneteket okoznak – figyelmeztetett a családorvos. 

A fertőző betegségek hátterében vírus vagy baktérium áll

– Nagyon körültekintően kell a tojással, a tojással készülő ételekkel is bánni. A megfelelő hőkezelés elpusztítja a baktériumokat, a vírusokat, és a hűtés itt is elmaradhatatlan – sorolta dr. Kiss Csaba, és arra is felhívta a figyelmet, hogy a húsból, főleg a nyers hússal készülő ételeknél maradéktalanul tartsuk be a szabályokat, mert megfelelő hűtés, majd sütés-főzés nélkül rövid idő alatt megromlanak, fertőzést okoznak.

– Ha már megtörtént a baj, nagyon fontos, hogy folyamatos legyen a folyadékpótlás – víz, üres tea, izotóniás ital, ami az elveszett ásványi anyagokat is pótolj. A hasmenés segít kiüríteni a vírusokat, ezért nem kell azonnal arra gondolni, hogy erős hasfogóval szüntessük azt meg, mert ha a bélrendszerben még maradnak kórokozók, akkor erősebben térhet vissza a fertőzés. Az aktív széntabletta, a probiotikum javasolt, mert segít a bélflóra helyreállításában. A hányást minden esetben csillapítani kell, erre vény nélkül kapható gyógyszerek is rendelkezésre állnak. Amennyiben nagyon súlyosak a tünetek és láz, erős hasi fájdalom , nagyfokú levertség is társul hozzá, mindenképp forduljunk orvoshoz. 

Az agyvelőgyulladás akár végzetes is lehet, figyeljen a tünetekre!

Az agyvelőgyulladás, vagyis Encephalitis az agyszövetet érintő gyulladásos megbetegedés, amely potenciálisan életet veszélyeztető állapot. Hátterében valamilyen kórokozó vírus vagy baktérium okozta fertőzés vagy autoimmun kórfolyamat állhat. A tünetek az enyhétől a súlyos, akár életet veszélyeztető stádiumig terjedhetnek. Kezeletlen esetben az agyvelőgyulladás halálhoz vezethet – olvasható az egeszsegvonal.gov.hu oldalon. 

A zavartság, tudatzavar az agyvelőgyulladás súlyos tünetei közé tartozik
A zavartság, tudatzavar az agyvelőgyulladás súlyos tünetei közé tartozik
Illusztráció: MW-Archív

A korai tünetek hasonlóak lehetnek az influenza tüneteihez: láz, fejfájás, izom- és ízületi fájdalom, fáradékonyság, általános rossz közérzet, foltos kiütések a bőrön, amelyek nyomás után sem halványulnak el.

Később azonban megjelenhetnek súlyos tünetek, így a zavartság, tudatzavar, aluszékonyság, tarkókötöttség, fényérzékenység, beszéd- és látászavar, görcsroham. A légzési- és keringési zavar pedig akár végzetes is lehet. A súlyos fejfájás, láz és tudatállapot változás, csecsemők és gyermekek esetén bármely tünet megjelenése azonnali sürgősségi ellátást igényel! 

A vírus okozta agyvelőgyulladások egy része védőoltással megelőzhető. A fertőző betegségek ellen több módon is lehet védekezni, a cseppfertőzéssel terjedőek esetében segít ebben a higiénés szabályok betartása: a gyakori kézmosás, fertőtlenítők használata, tüsszentés és köhögés esetén a száj és orr eltakarása (lehetőleg zsebkendővel). 

Az egészségvonal portál kitér arra is, hogy az agyvelőgyulladáshoz a következő vírusfertőzések vezethetnek:

  • herpesz szimplex vírusok (leggyakoribb ok);
  • a bárányhimlő Varicella-zoster vírusa;
  • kanyaró, mumpsz, rubeola megbetegedést okozó vírusok;
  • enterovírusok;
  • a nyugat-nílusi láz vírusa.

 

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu