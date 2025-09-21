1 órája
Újra megjelent Szabolcsban a skarlát és az agyvelőgyulladás
A 36. héten Magyarországon négy agyvelőgyulladásos beteget diagnosztizáltak, az egyiket vármegyénkben. Szabolcs Szatmár-Beregben a fertőző betegségek közül többet is igazoltak a laboratóriumi vizsgálatok.
Az utóbbi hetekben a fertőző betegségek között a szalmonella dominál, és sok a májgyulladásos beteg is Szabolcs-Szatmár-Beregben. A szalmonella továbbra is őrzi az első helyet, és az év 36. hetében ismét volt skarlátos, valamint agyvelőgyulladásos beteg is vármegyénkben.
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Járványügyi és Infekciókontroll Főosztálya elkészítette fertőző betegségek szeptember 1. és 7. közötti időszakra vonatkozó összesítését, melyből kiderül, hogy a vizsgált időszakban vármegyénkben:
- 7 bélrendszeri fertőzés,
- 10 szalmonella,
- 3 rotavírus,
- 9 fertőző májgyulladás,
- 9 Hepatitis A,
- 1 skarlát,
- 4 bárányhimlő
- 1 fertőző agyvelőgyulladás megbetegedést azonosítottak.
A főosztály beszámolójában olvasható, hogy Veszprémben 21 betegnél mutatták ki a Salmonella Typhimurim baktériumot, három gyerek esetében kórházi kezelésre is szükség volt.
A szalmonellafertőzés gyakori megbetegedés a megyében
Mint látszik azon a héten a szalmonella okozta a legtöbb megbetegedést vármegyénkben is. Dr. Kiss Csaba háziorvos korábba is elmondta portálunknak, hogy ennek a fertőzésnek a jellemző tünete a láz, hasi fájdalom, hányás, hasmenés.
– A kórokozó legtöbbször állati eredetű élelmiszerekkel vagy mosatlan zöldséggel, gyümölccsel kerül a szervezetbe. Amikor vissza is követhető, hogy mi okozta a bajt, s a legtöbb esetben kiderül, hogy a nem megfelelően tárolt és hűtött élelmiszerek – a tej és tejtermékek, vagy tej hozzáadásával készült ételek és italok–, tojás áll a megbetegedés hátterében. Nem szabad hosszabb ideig a meleg levegőn vagy napon hagyni az ilyen ételeket, folyamatos és megfelelő hűtés nélkül rövid idő alatt olyan mennyiségben szaporodhatnak el a kórokozók, amelyek nagyon súlyos tüneteket okoznak – figyelmeztetett a családorvos.
A fertőző betegségek hátterében vírus vagy baktérium áll
– Nagyon körültekintően kell a tojással, a tojással készülő ételekkel is bánni. A megfelelő hőkezelés elpusztítja a baktériumokat, a vírusokat, és a hűtés itt is elmaradhatatlan – sorolta dr. Kiss Csaba, és arra is felhívta a figyelmet, hogy a húsból, főleg a nyers hússal készülő ételeknél maradéktalanul tartsuk be a szabályokat, mert megfelelő hűtés, majd sütés-főzés nélkül rövid idő alatt megromlanak, fertőzést okoznak.
– Ha már megtörtént a baj, nagyon fontos, hogy folyamatos legyen a folyadékpótlás – víz, üres tea, izotóniás ital, ami az elveszett ásványi anyagokat is pótolj. A hasmenés segít kiüríteni a vírusokat, ezért nem kell azonnal arra gondolni, hogy erős hasfogóval szüntessük azt meg, mert ha a bélrendszerben még maradnak kórokozók, akkor erősebben térhet vissza a fertőzés. Az aktív széntabletta, a probiotikum javasolt, mert segít a bélflóra helyreállításában. A hányást minden esetben csillapítani kell, erre vény nélkül kapható gyógyszerek is rendelkezésre állnak. Amennyiben nagyon súlyosak a tünetek és láz, erős hasi fájdalom , nagyfokú levertség is társul hozzá, mindenképp forduljunk orvoshoz.
Az agyvelőgyulladás akár végzetes is lehet, figyeljen a tünetekre!
Az agyvelőgyulladás, vagyis Encephalitis az agyszövetet érintő gyulladásos megbetegedés, amely potenciálisan életet veszélyeztető állapot. Hátterében valamilyen kórokozó vírus vagy baktérium okozta fertőzés vagy autoimmun kórfolyamat állhat. A tünetek az enyhétől a súlyos, akár életet veszélyeztető stádiumig terjedhetnek. Kezeletlen esetben az agyvelőgyulladás halálhoz vezethet – olvasható az egeszsegvonal.gov.hu oldalon.
A korai tünetek hasonlóak lehetnek az influenza tüneteihez: láz, fejfájás, izom- és ízületi fájdalom, fáradékonyság, általános rossz közérzet, foltos kiütések a bőrön, amelyek nyomás után sem halványulnak el.
Később azonban megjelenhetnek súlyos tünetek, így a zavartság, tudatzavar, aluszékonyság, tarkókötöttség, fényérzékenység, beszéd- és látászavar, görcsroham. A légzési- és keringési zavar pedig akár végzetes is lehet. A súlyos fejfájás, láz és tudatállapot változás, csecsemők és gyermekek esetén bármely tünet megjelenése azonnali sürgősségi ellátást igényel!
A vírus okozta agyvelőgyulladások egy része védőoltással megelőzhető. A fertőző betegségek ellen több módon is lehet védekezni, a cseppfertőzéssel terjedőek esetében segít ebben a higiénés szabályok betartása: a gyakori kézmosás, fertőtlenítők használata, tüsszentés és köhögés esetén a száj és orr eltakarása (lehetőleg zsebkendővel).
Az egészségvonal portál kitér arra is, hogy az agyvelőgyulladáshoz a következő vírusfertőzések vezethetnek:
- herpesz szimplex vírusok (leggyakoribb ok);
- a bárányhimlő Varicella-zoster vírusa;
- kanyaró, mumpsz, rubeola megbetegedést okozó vírusok;
- enterovírusok;
- a nyugat-nílusi láz vírusa.
