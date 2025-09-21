Újra megjelent Szabolcsban a skarlát és az agyvelőgyulladás

Az utóbbi hetekben a fertőző betegségek között a szalmonella dominál, és sok a májgyulladásos beteg is Szabolcs-Szatmár-Beregben. A szalmonella továbbra is őrzi az első helyet, és az év 36. hetében ismét volt skarlátos, valamint agyvelőgyulladásos beteg is vármegyénkben.

A fertőző betegségek között vezet a salmonellosis. A láz a szalmonellafertőzés és az agyvelőgyulladás tünetei közé is tartozik

Illusztráció: MW-Archív

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Járványügyi és Infekciókontroll Főosztálya elkészítette fertőző betegségek szeptember 1. és 7. közötti időszakra vonatkozó összesítését, melyből kiderül, hogy a vizsgált időszakban vármegyénkben:

7 bélrendszeri fertőzés,

10 szalmonella,

3 rotavírus,

9 fertőző májgyulladás,

9 Hepatitis A,

1 skarlát,

4 bárányhimlő

1 fertőző agyvelőgyulladás megbetegedést azonosítottak.

A főosztály beszámolójában olvasható, hogy Veszprémben 21 betegnél mutatták ki a Salmonella Typhimurim baktériumot, három gyerek esetében kórházi kezelésre is szükség volt.

A szalmonellafertőzés gyakori megbetegedés a megyében

Mint látszik azon a héten a szalmonella okozta a legtöbb megbetegedést vármegyénkben is. Dr. Kiss Csaba háziorvos korábba is elmondta portálunknak, hogy ennek a fertőzésnek a jellemző tünete a láz, hasi fájdalom, hányás, hasmenés.

A hasi fájdalom a szalmonellafertőzés egyik tünete, vírus és baktérium is okozhatja a betegséget

Illusztráció: MW-Archív

– A kórokozó legtöbbször állati eredetű élelmiszerekkel vagy mosatlan zöldséggel, gyümölccsel kerül a szervezetbe. Amikor vissza is követhető, hogy mi okozta a bajt, s a legtöbb esetben kiderül, hogy a nem megfelelően tárolt és hűtött élelmiszerek – a tej és tejtermékek, vagy tej hozzáadásával készült ételek és italok–, tojás áll a megbetegedés hátterében. Nem szabad hosszabb ideig a meleg levegőn vagy napon hagyni az ilyen ételeket, folyamatos és megfelelő hűtés nélkül rövid idő alatt olyan mennyiségben szaporodhatnak el a kórokozók, amelyek nagyon súlyos tüneteket okoznak – figyelmeztetett a családorvos.

A fertőző betegségek hátterében vírus vagy baktérium áll

– Nagyon körültekintően kell a tojással, a tojással készülő ételekkel is bánni. A megfelelő hőkezelés elpusztítja a baktériumokat, a vírusokat, és a hűtés itt is elmaradhatatlan – sorolta dr. Kiss Csaba, és arra is felhívta a figyelmet, hogy a húsból, főleg a nyers hússal készülő ételeknél maradéktalanul tartsuk be a szabályokat, mert megfelelő hűtés, majd sütés-főzés nélkül rövid idő alatt megromlanak, fertőzést okoznak.

– Ha már megtörtént a baj, nagyon fontos, hogy folyamatos legyen a folyadékpótlás – víz, üres tea, izotóniás ital, ami az elveszett ásványi anyagokat is pótolj. A hasmenés segít kiüríteni a vírusokat, ezért nem kell azonnal arra gondolni, hogy erős hasfogóval szüntessük azt meg, mert ha a bélrendszerben még maradnak kórokozók, akkor erősebben térhet vissza a fertőzés. Az aktív széntabletta, a probiotikum javasolt, mert segít a bélflóra helyreállításában. A hányást minden esetben csillapítani kell, erre vény nélkül kapható gyógyszerek is rendelkezésre állnak. Amennyiben nagyon súlyosak a tünetek és láz, erős hasi fájdalom , nagyfokú levertség is társul hozzá, mindenképp forduljunk orvoshoz.

Az agyvelőgyulladás akár végzetes is lehet, figyeljen a tünetekre!

Az agyvelőgyulladás, vagyis Encephalitis az agyszövetet érintő gyulladásos megbetegedés, amely potenciálisan életet veszélyeztető állapot. Hátterében valamilyen kórokozó vírus vagy baktérium okozta fertőzés vagy autoimmun kórfolyamat állhat. A tünetek az enyhétől a súlyos, akár életet veszélyeztető stádiumig terjedhetnek. Kezeletlen esetben az agyvelőgyulladás halálhoz vezethet – olvasható az egeszsegvonal.gov.hu oldalon.