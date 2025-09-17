Döbbenet, mit művelt egy fiatal srác Mátészalkán – alig fogsz hinni a szemednek

A traffipax Mátészalka és környéke csoportban egy a nevét elhallgató személy egy meghökkentő képet töltött fel. Amikor az ember azt hiszi, hogy már mindent látott, rájön, hogy mindig van új a nap alatt. A képet meglátva, szinte biztos, hogy mindenki elcsodálkozott. Egy fiatal fiú nem egy kiskocsit húzott maga után, hanem egy "kibelezett" hűtőgéppel ballagott a szatmári városban. Bár elképzelni nem lehet, hogy mi hasznát veszi majd az amortizálódott hűtőnek, de biztos jó lesz valamire...

Egy fiatal fiú Mátészalkán egy hűtővázat húz maga után

Forrás: traffipax Mátészalka és környéke Facebook oldala

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

A kép alá különböző hozzászólások érkeztek. A gúnyolódásokon és a negatív kommenteken kívül volt olyan hozzászóló is, aki a srác védelmére kelt.

Könnyű gúnyolódni, ujjal mutogatni, de szerintem érdemes lenne elgondolkodnunk. Lehet, hogy ha jobb családi körülmények közé születik, most nem így élne. Senki sem választhatja meg, hová, milyen környezetbe jön a világra. Más is születhetett volna hasonló családba, hasonló nehézségekkel akár mi magunk is. Az ember sokszor nem azért kerül nehéz helyzetbe, mert rossz döntéseket hozott, hanem mert eleve kevesebb lehetőséget kapott. Könnyű kívülről ítélkezni, de ne felejtsük el: a méltóság mindenkinek jár, függetlenül attól, hogy milyen élethelyzetben van. Ahelyett, hogy kinevetjük, inkább próbáljunk meg emberséget mutatni. Nem tudhatjuk, miért húzza maga után azt a hűtőt – lehet, hogy számára abban van érték, amiben mi már nem látunk semmit. A nevetés helyett talán jobb lenne, ha egy pillanatra belegondolnánk, mi mit éreznénk, ha a helyében lennénk….

– írta egy hölgy.

Míg volt, aki az írta a kép alá, hogy lehet viszi a MÉH telepre, vagy voltak, akik meglehetősen furcsának tartották ezt a viselkedést.

Ajánljuk még: