10 titkos trükk, amitől évekkel fiatalabbnak tűnsz
Az idő múlását nem tudjuk megállítani, de sokat tehetsz azért, hogy ne hagyjon mély nyomokat rajtad. Ezek az egyszerű, hétköznapi fiatalító trükkök segítenek megőrizni a bőröd rugalmasságát, a tested frissességét és a kisugárzásodat.
A ráncok, szarkalábak és apró fájdalmak előbb-utóbb mindenkit utolérnek. De jó hír, hogy az öregedés jelei lassíthatók! Néhány apró életmódbeli változtatással nemcsak a szépségedet őrizheted meg, hanem az egészségedet is – hosszú éveken át – olvasható a ripost.hu oldalán.
Fiatalító trükkök, amit érdemes bevetned
Aludj eleget
A kialvatlanság azonnal meglátszik az arcon. Tartsd be a napi 7–8 óra alvást, feküdj le éjfél előtt, és hagyd, hogy a szervezeted éjszaka újjáépítse magát.
- Ne hagyd ki a reggelit
Egy tápláló, fehérjében gazdag reggeli energiát ad, táplálja a bőrsejteket és segít megelőzni a falásrohamokat. Ezzel már kora reggel sokat tehetsz a fiatalos megjelenésért.
- Mozogj minden nap
A rendszeres mozgás a legjobb fiatalságmegőrző. Fokozza a vérkeringést, gyorsítja az anyagcserét, szépíti a bőrt, feszesíti a tested, és csökkenti az elhízás kockázatát. Ha egészségügyi problémád van, edzés előtt egyeztess orvosoddal.
- Igyál több vizet
A hidratált bőr a fiatal bőr. Ne üdítőkkel, hanem vízzel pótold a folyadékot, napi 1,5–2,5 litert. Ne várd meg, míg megszomjazol – kortyolgass folyamatosan.
- Táplálkozz tudatosan
A friss zöldségek, gyümölcsök, halak, olajos magvak és sovány húsok lassítják az öregedést. Kerüld a gyorsételeket és a feldolgozott élelmiszereket, mert hosszú távon csak ártanak.
- Tornáztasd az agyad
Ne hagyd, hogy a telefon vagy a tévé „leültessen”. Tanulj új dolgokat, próbálj ki izgalmas hobbikat, fejts keresztrejtvényt – minden, ami kihívás elé állít, fiatalon tart szellemileg.
- Stresszmentesíts
Az idegeskedés az egyik legnagyobb „öregítő tényező”. Találj örömet adó hobbikat, sétálj nagyokat, próbálj ki légzőgyakorlatokat vagy meditációt – így kívül-belül kisimulsz.
- Kerüld a túl sok cukrot
A cukros ételek károsítják a kollagént, így a bőr veszít feszességéből. Minél ritkábban eszel édességet, annál tovább marad fiatalos a külsőd.
- Védd a bőröd a naptól
Az UV-sugárzás egész évben öregíti a bőrt. Használj fényvédőt nemcsak nyáron, hanem ősszel és télen is, így megelőzheted a korai ráncokat.
- Fogd vissza az alkoholt
Az alkohol szárítja a bőrt és gyorsítja a ráncosodást. Egy-egy alkalmi pohár belefér, de a rendszeres fogyasztás éveket öregíthet rajtad.
