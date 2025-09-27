Nyíregyházán parkol? Akkor ennek a hírnek biztosan nem fog örülni! Sőt!

Október 1-jétől bővülnek a fizető parkoló zónák Nyíregyházán, a közgyűlés májusi döntése értelmében számos, eddig ingyenes parkolást biztosító utca fizetőssé válik.

Még több fizető parkoló a belvárosban, az Érkertben, a Malomkertben

A NyírVV közleményéből kiderül, melyek az érintett utcák.

I. zóna: András utca

II. zóna: Malomkertben: - Ady E. u. végig - Kert köz - Kert u. 22-42. mögött - Szántó K. J. u. páratlan oldala - Váci M. u. 52-74. - Vég utca

Belvárosban és az Érkertben: - Arany János utca - Állomás tér (Arany J. u. - Penny parkoló között) - Árpád u. - Báthory u. végig - Damjanich u. /ide tartozik a Toldi u. 65-69. sz. mögötti terület is/ - Kiss E. u. végig - Lehel u. - Madách I. u. - Népkert u. - Széchenyi u. (Bessenyei tértől -Árpád u.-ig) - Toldi u. 85-101. - Toldi u. (Széchenyi u. -Vécsey u. között) - Vécsey u. (Árpád u. - Toldi u. között)

A fizető területek határát a KRESZ szabályainak megfelelően a „parkoló zóna eleje” és a „parkoló zóna vége” táblák jelzik, de több információs tábla is segíti majd az autósok tájékozódását. Az új területekre ugyanazon szabályok érvényesek, mint az eddig használatban lévő fizető parkolókra. A parkolókat jeggyel, bérlettel vagy mobiltelefonos parkolással lehet igénybe venni. Az adott területeken élők jogosultak lakáskörnyéki bérlet vásárlására, amennyiben mindenben megfelelnek a rendeletben előírtaknak. A lakáskörnyéki bérlet ára az 1. gépjárműre bruttó 6 ezer forint/év, a 2. gépjárműre bruttó 10 ezer forint/év. Ha a fenti feltételek nem teljesülnek, lehetőség van zónás bérlet vásárlására, melynek árait az alábbi táblázat tartalmazza:

Hónapok száma I-II.-III.zóna (Ft) II-III.zóna (Ft) 1 havi bérlet 8.000 5.800 3 havi bérlet /negyedéves/ 22.800 (7.600 Ft/hó) 16.000 (5.333 Ft/hó) 6 havi bérlet /féléves/ 43.000 (7.166 Ft/hó) 28.000 (4.666 Ft/hó) 12 havi bérlet /éves/ 68.000 (5.666 Ft/hó) 45.000 (3.750 Ft/hó)

Az újonnan bevont területeken található nevelési- és oktatási intézményekhez a szülők, családtagok intézmény környéki bérletet vásárolhatnak, ennek ára bruttó 2.500 forint/darab/tanév. A Malomkertben 6 darab, az Érkertben 14 darab parkolójegykiadó automatát helyeztek ki.

Természetesen valamennyi fizető parkolót igénybe lehet venni parkolóautomatából váltott jeggyel, vagy a Parkolási csoport Ügyfélszolgálatán /4400 Nyíregyháza, Hősök tere 9. fsz.1./ megvásárolható kitöltős jeggyel is, továbbá a mobiltelefonos parkolás is használható lesz az új területeken is.

Mivel nagy és sűrűn lakott területekről van szó, a városüzemeltetési társaság türelmi időt biztosít az ügyfeleknek. Ennek értelmében október 23-áig elsősorban a tájékoztatást fogják szem előtt tartani a parkoló őrök nem a büntetést – áll a közleményben.