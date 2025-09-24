szeptember 24., szerda

Változás

1 órája

Ne lepődj meg: ezen a nyíregyházi szakaszon hamarosan fizetős lesz a parkolás! 

Újabb változás a városi közlekedésben, ne megszokásból közlekedjünk! Fizetős lesz a parkolás ezen a nyíregyházi szakaszon.

Szon.hu

A Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium Facebook posztjában hívta fel a figyelmet a változásra:

Fizetős lesz a parkolás ezen a nyíregyházi szakaszon
Fotó: Google Maps

Fizetős lesz a parkolás a nyíregyházi szakaszon

Tisztelt szülők, diákok, vendégeink! Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 16/2025. (V.16.) számú rendelete alapján 2025. október 1-től a Széchenyi utca ZIG előtti szakasza is fizetős parkolóövezet lesz.
Kérjük, a hatályba lépést követően mindenki ennek ismeretében várakozzon gépjárművel az intézmény közelében.

 írták posztjukban

Érdemes figyelni a táblákra és az új parkolási díjtáblázatokra, hogy elkerüljük a bírságokat.

A fizetős parkolózónák bevezetése hosszú távon hozzájárulhat a forgalom rendezettebbé tételéhez, és segíti a gyalogosok, kerékpárosok biztonságát is.

