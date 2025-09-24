29 perce
Ne lepődj meg: ezen a nyíregyházi szakaszon hamarosan fizetős lesz a parkolás!
Újabb változás a városi közlekedésben, ne megszokásból közlekedjünk! Fizetős lesz a parkolás ezen a nyíregyházi szakaszon.
A Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium Facebook posztjában hívta fel a figyelmet a változásra:
Fizetős lesz a parkolás a nyíregyházi szakaszon
Tisztelt szülők, diákok, vendégeink! Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 16/2025. (V.16.) számú rendelete alapján 2025. október 1-től a Széchenyi utca ZIG előtti szakasza is fizetős parkolóövezet lesz.
Kérjük, a hatályba lépést követően mindenki ennek ismeretében várakozzon gépjárművel az intézmény közelében.
–írták posztjukban
Érdemes figyelni a táblákra és az új parkolási díjtáblázatokra, hogy elkerüljük a bírságokat.
A fizetős parkolózónák bevezetése hosszú távon hozzájárulhat a forgalom rendezettebbé tételéhez, és segíti a gyalogosok, kerékpárosok biztonságát is.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
Ajánljuk még:
Sokkoló reggeli utazás Nyíregyházán: azonnal mentőt kellett hívni az utasokhoz! (fotókkal)
Drónokkal és vadkamerával vadásznak a szabálytalankodókra, de kifogás az mindig van!