Ne lepődj meg: ezen a nyíregyházi szakaszon hamarosan fizetős lesz a parkolás! 

Fizetős lesz a parkolás a nyíregyházi szakaszon

Tisztelt szülők, diákok, vendégeink! Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 16/2025. (V.16.) számú rendelete alapján 2025. október 1-től a Széchenyi utca ZIG előtti szakasza is fizetős parkolóövezet lesz.

Kérjük, a hatályba lépést követően mindenki ennek ismeretében várakozzon gépjárművel az intézmény közelében.

–írták posztjukban

Érdemes figyelni a táblákra és az új parkolási díjtáblázatokra, hogy elkerüljük a bírságokat.

A fizetős parkolózónák bevezetése hosszú távon hozzájárulhat a forgalom rendezettebbé tételéhez, és segíti a gyalogosok, kerékpárosok biztonságát is.

