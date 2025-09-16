38 perce
Örök élményt adtak a fogyatékossággal élőknek Nyíregyházán, fotókon a hatalmas állatkerti látogatás
Huszonkettedik alkalommal szervezték meg „Ez a mi napunk címmel” a sérült emberek napját Nyíregyházán. A fogyatékossággal élőkért sokat tesz a nyíregyházi önkormányzat, az állatpark és a Michelin Hungária Kft.
Dr. Kósa Ádám államtitkár
Fotó: Sipeki Péter
A vármegye több pontjáról érkező fiatal és idősebb fogyatékossággal élőket, illetve a családtagokat, kísérőket Hankóné Tóth Olga, az ÉFOÉSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei elnöke köszöntötte.
Nyitottság és elfogadás a fogyatékossággal élők felé
A rendezvénynek otthont adó Nyíregyházi Állatpark bejáratánál dr. Kósa Ádám fogyatékosságügyi államtitkár (jelnyelven) elmondta: ez a nap a nyitottságról és az elfogadásról is szól.
A Nyíregyházi Állatpark egy különleges hely, köszönet minden szervezőnek, önkéntesnek, hogy ehhez a naphoz bármilyen formában hozzájárult. Ez a nap egy ünnep, itt minden az odafigyelésről szól, ebben pedig Nyíregyháza az élen jár
- így az államtitkár.
Jó látni ezt a sok-sok ismerős arcot, és annak is örülök, hogy ennek mi is a részesei lehetünk. Köszönet a szervezőknek, azt hiszem, ma mindenki itthagy a lelkéből egy picit
- fogalmazott Baracsi Endre, a vármegyei közgyűlés alelnöke.
Sokan, sokat tesznek ezért
Dr. Polgári András, a vármegyei kormányhivatal főigazgatója köszönetet mondott azoknak, akik évről évre megszervezik ezt a rendezvényt, majd kiemelte, hogy a Nyíregyházi Állatpark és a város önkormányzata mennyit tesz azért, hogy ez a rendezvény minden évben létrejöhessen.
Ez a mi napunk! - Sérült Emberek Napja a Nyíregyházi ÁllatparkbanFotók: Sipeki Péter
Találkozás, befogadás, talán ezek a legfontosabb gondolatai a mai rendezvénynek. A város önkormányzata ezen a területen is sokat tett az elmúlt években. A fogyatékossággal élőknek is teljes életet kell, hogy éljenek, ezért is jár a hála és a köszönet az ÉFOÉSZ-nak és a Nyíregyházi Állatpark vezetőségének
- mondta köszöntőjében dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere.
Az is hagyomány, hogy a sérült emberek napját, az állatparki látogatást a Michelin Hungária Kft. is támogatja – ez sem volt most másképp, a keddi rendezvényen köszöntötte a vendégeket Florian Fischer, a cég ügyvezető igazgatója és jelen volt Molnárné Ráti Gyöngyi is, a vállalat kommunikációs menedzsere, ahogy a térség országgyűlési képviselője, dr. Vinnai Győző is elfogadta a szervezők meghívását.
A köszöntők után a fogyatékossággal élők a kísérőikkel, családtagjaikkal közösen megtekintették az állatpark látványosságait.