Örök élményt adtak a fogyatékossággal élőknek Nyíregyházán, fotókon a hatalmas állatkerti látogatás

A vármegye több pontjáról érkező fiatal és idősebb fogyatékossággal élőket, illetve a családtagokat, kísérőket Hankóné Tóth Olga, az ÉFOÉSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei elnöke köszöntötte.

Ez a nap a fogyatékossággal élőkről szólt Fotó: Sipeki Péter

Nyitottság és elfogadás a fogyatékossággal élők felé

A rendezvénynek otthont adó Nyíregyházi Állatpark bejáratánál dr. Kósa Ádám fogyatékosságügyi államtitkár (jelnyelven) elmondta: ez a nap a nyitottságról és az elfogadásról is szól.

A Nyíregyházi Állatpark egy különleges hely, köszönet minden szervezőnek, önkéntesnek, hogy ehhez a naphoz bármilyen formában hozzájárult. Ez a nap egy ünnep, itt minden az odafigyelésről szól, ebben pedig Nyíregyháza az élen jár

- így az államtitkár.

Jó látni ezt a sok-sok ismerős arcot, és annak is örülök, hogy ennek mi is a részesei lehetünk. Köszönet a szervezőknek, azt hiszem, ma mindenki itthagy a lelkéből egy picit

- fogalmazott Baracsi Endre, a vármegyei közgyűlés alelnöke.

Sokan, sokat tesznek ezért

Dr. Polgári András, a vármegyei kormányhivatal főigazgatója köszönetet mondott azoknak, akik évről évre megszervezik ezt a rendezvényt, majd kiemelte, hogy a Nyíregyházi Állatpark és a város önkormányzata mennyit tesz azért, hogy ez a rendezvény minden évben létrejöhessen.